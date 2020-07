Janet Barboza contó que se sentía cansada y con el corazón acelerado

Compartir Facebook

Janet Barboza cumplió el último domingo 46 años de edad y a pesar de que se le ve saludable, parece que no todo estaba bien en ella. La rulitos contó en el programa ‘América Hoy’ que en los últimos días se encontraba cansada y le faltaba la respiración, por eso se sometió a un chequeo completo,

“Siempre sentí que tenía energía como de veinte, pero en los últimos meses me preguntaba por qué estoy tan cansada, de repente son los años, pues uno se cansa… estaba con el corazón medio acelerado, entonces, voy al médico me hacen los análisis, y el doctor me dice: ‘No sé cómo sigues caminando, tienes la hemoglobina que bordeaba los ocho, y eso no es normal’», relató Barboza.

«Lo que quiero comentar es que, por elección propia, decidí no comer carnes rojas hace mucho tiempo, quizá no la supe suplir por otro elemento, no sé si me confié», añadió.

Durante el enlace, la hija de Janet, Antonella, la sorprendió con un emotivo mensaje de amor y agradecimiento. «Definitivamente, nuestros hijos son nuestro motor y motivo, yo admiro a Antonella porque se ha convertido en una mujer increíble, es deportista, trajo de Brasil una medalla de oro en yuyitsu para Perú, acaba de terminar su universidad, es una chica amorosa, es encantadora, centrada, madura, entonces, yo la veo y no me aguanto».