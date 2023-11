«Está violentando contra la menor», Janet Barboza critica a Samahara Lobatón por publicar foto familiar con Bryan Torres

Janet Barboza no fue ajena a la polémica generada por Samahara Lobatón luego de que publicara una foto familiar en el colegio de su hija la que solo figuraba Bryan Torres y no Youna quien es el padre de la menor.

Es así que hoy en el programa de ‘América Hoy’ la popular ‘Rulitos’ le dijo sus verdades a la hija de Melissa Klug pues considera que viene perjudicando la estabilidad emocional de su hija sin pensar en las consecuencias.

Le dijo de todo

Janet Barboza no se guardó nada en contra de Samahara Lobatón por su reciente actitud la cual viene siendo duramente criticada.

Por no priorizar la estabilidad emocional de su pequeña quien ha vivido la separación de sus padres.

Es por ello que la co conductora del programa dio su opinión sobre el polémico caso; «Está violentando con la menor, está mal que le quite la presencia de su padre», dijo Janet.

Además, tildó de irresponsable el comportamiento de Samahara de querer darle una imagen de padre a la menor.

Una persona con la que recién sale y con la que ha estado involucrada en escándalos.

«Es una niña que va a crecer confundida, le quita a Youna y pone al saliente», aseveró.

Pues a pesar de que Samahara y Youna tienen diferencias no se debe comprometer a la menor ya que es la más perjudicada según afirmó Barboza.

Incluso panelistas del programa aseveraron que Bryan Torres debe también interceder en las acciones de Samahara.

Sabiendo que es muy pronto para dejarlo como el ‘papá’ de su hija quitándole el título a Youna quien se ha mostrado preocupado por la menor.

¿Qué dijo Youna?

Samahara Lobatón compartió una foto del proyecto escolar de su hija, donde la misma presenta a su familia y aparece solo el nombre de la madre (Samahara Lobatón) y una imagen en donde aparece la pequeña, Samahara y Bryan Torres, actual pareja de la hija de Melissa Klug.

Con esa foto Bryan aparece como la «familia» de la pequeña.

El lío se desató cuando Youna, usando su Instagram, soltó toda su rabia.

«Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño», colocó como descripción de la foto que compartió.

Youna prosiguió colocando más historias, quejándose del hecho: «Es sorprendente el nivel de estupidez al que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago». Parece que la guerra está declarada.

Youna no se guardó nada y le lanzó a Samahara Lobatón acusaciones fuertes, llamándola ignorante y cuestionando su calidad como mamá. «Asco, rabia y vergüenza es lo que siento por las personas que intentan borrar mi existencia de la vida de mi hija (…). ¿Buena madre? Nada te hace ser buena madre y tu hija se dará cuenta de todo».