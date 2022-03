Janet Barboza defendió a Brunella de críticas de Magaly: “Algunas feas critican a las bonitas”

Compartir Facebook

La popular ‘retoquitos’ salió en defensa de su compañera de conducción, Brunella, luego de que Magaly le dijera que “su cabecita no le da”.

Brunella Horna sorprendió a todos al pedir que “aparezcan 60 viviendas desaparecidas” en uno de los programas de ‘América Hoy’. Eso le valió miles de burlas y críticas, incluidas las de Magaly quien dijo que “la cabecita no le da”.

A Brunella no le gustó nada esos comentarios y mucho menos las burlas, pero el productor de su programa decidió sacarlo al fresco en un recuento de lo mejor de la semana en ‘América Hoy’.

Luego de presentar el recuento, Brune se mostró bastante enojada y dijo lo siguiente: “Si van a poner una nota, señor productor, que la pongan completa, no la corten… Todos se pueden equivocar, pero yo lo corregí al instante”, dijo.

Janet Barboza, su compañera de conducción, notó la molestia de Brunella y decidió salir en su defensa y lanzarle tremendo dardo a la ‘urraca’. “Mi querida Brunella Horna recuerda que hay feas que durante toda su existencia van a criticar a las bonitas”, expresó.

El programa le jugó una broma a Janet Barboza y le dieron la banda y corona de “Miss Víbora 2022”, que se la colocó el popular ‘Giselo’.

En la última emisión de ‘América Hoy’, en el programa tocaron el tema tan polémico de las ganadoras del Miss Perú La Pre. Es por eso que se animaron a hacer ellos mismos su propia coronación con divertidas categorías.

Cuando llegó el turno de Janet Barboza, el programa decidió jugarle una pesada broma implementando la categoría de “Miss Víbora 2022”. Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, fue el encargado de ponerle la banda y la corona a Janet Barboza.

Janet no dejó que Edson le ponga la banda en un primer momento pero luego aceptó y entre risas, todos observaron la situación. “Sí (he sido Miss Primavera en el colegio) porque quería que me den dos puntos más en matemáticas”, expresó la popular ‘retoquitos’ entre risas.

Luego de contar esta anécdota de su pasado, Janet aceptó con mucha gracia el ser la ‘Miss Víbora 2022’. “Si por decir las cosas con objetividad y como son me tienen que decir Miss Víbora, pues lo soy”, sentenció.

