Janet Barboza defiende a los ronderos: “Valerosos hombres que exponen sus vidas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No se guardó nada. La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, defendió a los ronderos que se encuentran en Lima, los mismos que criticó Magaly Medina en la última edición de su programa.

La popular ‘Rulito’ utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar su punto de vista sobre la situación que a la ‘Urraca’ no le ha parecido, luego de que este grupo social llegaran con machetes a la capital.

También te puede interesar: Apasionado beso confirma relación sentimental entre Fabio Agostini y Paula Manzanal

“Apoyo que nos respetemos, no podemos verlos como invadores o extranjeros en su propia tierra. El machete es como su poncho o su sombrero. Conozcamos lo nuestro para respetarlo”, escribió en su publicación de dicha red social.

La conductora de espectáculos también mencionó que son ellos (los ronderos) que exponen sus vidas para dar tranquilidad a las familias. “Son estos valerosos hombres los que exponen sus vidas para defender a sus familias y sus pertenencias de los delincuentes”.

Horas más tardes, Janet Barboza compartió una fotografía donde muestra orgullosa a su familia, quienes muchos de ellos fueron ronderos.

“En esta foto, mi abuelo, mis tíos que eran ronderos. Hace 40 años salí de mi caserío y aún no hay una comisaría como en cientos de poblados más los eternos olvidados. Orgullosa por siempre de ellos, de los que tienen que luchar cada día para no ser extraños en su propia tierra”.

También te puede interesar: «Desfilan con machetes y amenazando», dijo Magaly por los ronderos en Lima

Susy, Janet y Ethel pozo dan con palo Cueva y le piden a esposa un poco de dignidad

Las nuevas imágenes de Christian Cueva, aprovechando el viaje de su esposa y sus hijos a los Estados Unidos para salir de juerga con amigos y mujeres, fue motivo para que Susy Díaz, Janet Barboza y Ethel Pozo critiquen duramente al popular jugador de la selección nacional en el programa ‘América Hoy’.

Además, no dudaron en mandarle algunos consejitos a la esposa de este, Pamela López, quien en más de una oportunidad le ha perdonado infidelidades.

“Los tramposos no se plantan, solo descansan, quizá él cambie más adelante, cuando pasen los años, y tiene la suerte de tener una mujer que lo perdona, yo perdoné al Mero loco por quince años… y cada vez me engañaba mejor, lo hacía con más cuidado para que no me entere”, aseveró Susy que contó que no hay un manual para el perfecto infiel.

“Creo que si das amor recibes amor, si das cachos, recibes cachos. A mí no me interesa que se vaya el hombre porque siempre hay un repuesto, pero que no se vaya la plata “, indicó Susy Díaz.

MIRA TAMBIÉN: Nicola Porcella dio positivo al virus a pesar de haber sido inoculado