Janet Barboza enfurecida con Belén Estévez en pleno programa en vivo: «Buscas chamba hace una década»

Janet Barboza y los conductores de «América Hoy» contaron con la participación de Belén Estévez y Ric La Torre. En ese sentido, en una de las escenas matutinas evaluaron a varios personajes del mundo del espectáculo local según varios criterios. Por un momento, a Belén se le ocurrió hacerle una broma a la ‘Rulitos’, quien reaccionó de manera negativa, desencadenando así una situación fuera de control durante el programa en vivo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza enfrentada con Belén Estévez

Después de la confrontación entre Janet y Belén, la situación no se calmó. Estévez comenzó a disminuir la puntuación de Barboza, quien, junto con los demás conductores, simulaba ser jurado. Esto llevó a que Janet ‘se retirara’ de la competencia, aunque no sin antes recordarle a Belén que solo era una invitada en ‘América hoy’.

«Mira, Belén, te digo una cosa. Cuando yo me voy de vacaciones, te aseguro que al día siguiente tengo chamba, pero tú estás buscando chamba hace una década.» La bailarina no se quedó callada y afirmó: «¿Usted piensa que el único trabajo que puede tener el ser humano es en ‘América hoy? No, señora».

Le apagan el micro a la «Rulitos»

La situación no se tranquilizó después de la reacción de la exparticipante de ‘El gran chef: famosos’. De hecho, empeoró tanto que los productores de ‘América hoy’ tuvieron que silenciar el micrófono de Janet Barboza. Edson Dávila tampoco se libró del conflicto entre ambas, y al expresar su opinión, la cajamarquina afirmó: «Solo repite todo lo que dice el productor».

Esas fueron las palabras finales de la presentadora antes de que le cortaran el micrófono. Vale la pena señalar que la bailarina argentina ya había sido invitada previamente a ‘América hoy’; sin embargo, esta es la primera vez que tiene una discusión tan intensa con uno de los conductores del programa matutino. Recordemos que el popular ‘Giselo’, fiel a su estilo, bromea todo el tiempo con los conductores de «América Hoy». No obstante, tal parece que Janet Barboza no pasa por alto ninguno de estos comentarios, pues inmediatamente responde a quienes la critiquen.