Janet Barboza estalla contra Magaly Medina y revela secreto de ‘urracos’: «No la soportan»

El escándalo está servido en bandeja caliente. Janet Barboza, la reina de las movidas, soltó una bomba en pleno «América Hoy», echándole en cara a Magaly Medina sus trapitos sucios. La conductora criticó a Magaly Medina y soltó que los trabajadores de «Magaly TV La Firme» prefieren trabajar en su programa.

¿Qué dijo Janet Barboza?

En medio de una tensa situación donde Magaly arremetió contra las conductoras de «América Hoy» por minimizar las agresiones de Jonathan Maicelo, Janet Barboza no se quedó callada y le lanzó todo.

Janet, conocida por sus contundentes respuestas, no dudó en echarle en cara a Magaly las críticas: «La vecina mezquina, la que siempre agarra todo nuestro contenido para hacer su programa (…) Lo peor que puede haber para un conductor es que tu gente no te quiera».

Janet Barboza aseguró que, desde que están en «América Hoy», los trabajadores de «Magaly TV La Firme» no paran de escribirles pidiendo trabajo porque, según Janet, «no las tratan bien, no las soportan».

Mira también: ¿Se amistaron? Janet Barboza y Melissa Paredes volvieron a verse y se saludaron

«Porque cuando yo estuve allí, en una entrevista donde me sacaron antes de tiempo, tres personas que trabajaron con ella me escribieron para agradecerme. Ahora que estamos aquí en América Hoy, nos paran escribiendo para cambiarse de empleo porque no las tratan bien, no la soportan. Hay un mal ambiente», señaló duramente.

La respuesta de Janet no se quedó ahí. Envalentonada, la rulitos le sugirió a Magaly ordenar su casa antes de salir como la dueña de la verdad: «Primero ordena lo tuyo, acomoda tu pingüino (…) Que para ti todo lo demás es malo y lo tuyo es maravilloso».

A Janet se suma Ethel Pozo contra Magaly

Pero la cosa no termina ahí, amigos. Janet Barboza, sin pelos en la lengua, abrió la puerta a un segundo encuentro cara a cara con Magaly. «Papá Armando, me puedes dar permiso para visitar de nuevo ahí. Voy, me ofrezco públicamente, hagamos un segundo encuentro, en tu cancha, en tu sitio. Por favor, es necesario». ¡Qué momento tan tenso!

Ethel Pozo también se sumó al enfrentamiento, señalando que deberían empezar a cobrar regalías porque Magaly utiliza su programa en el suyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Janet Barboza (@janetbarbozaa)

Mira también: ¡Maravilladas! Ethel Pozo y Janet Barboza comentan su emoción al conocer al hijo de Brunella Horna

«Con la excusa de que voy a hablar de Ethel, de la otra, todo nuestro contenido en nuestro programa en su programa utilizando las únicas tres palabras que ha aprendido, diciéndole a la mujer tonta o boba. ¿No tienes mayor léxico? Dios mío, 25 años en televisión», finalizó Janet Barboza.

En resumen, la guerra entre Janet Barboza y Magaly Medina ha alcanzado un nuevo nivel. ¿Qué pasará a continuación? Estaremos al tanto de cada capítulo de este enfrentamiento épico.