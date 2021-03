Janet Barboza le responde a Natalie Vértiz: «¡Ven dímelo en mi cara!»

Compartir Facebook

Janet Barboza no se calló nada en contra de la Miss Natalie Vértiz y es que luego de que esta la criticara por sus cirugías y ‘arreglitos’ le pidió que se acerque al set de América Hoy junto a Choca para que se lo digan en su cara.

“Mi querida Natalie Vértiz, te voy a responder con cariño, con amor, con respeto como todo lo que hacemos aquí en ‘América hoy’ porque nosotros respetamos a la mujer, más aún a la mujer embarazada. Solo te voy a decir, ¿te molesta que salude a la gente de Carabayllo? Conoces Carabayllo, conoces Comas, Independencia, te llevó pues, te llevo a San Juan, te llevo a comer un agachadito”, indicó ‘Rulitos’.

Asimismo, poco después, dejó en claro que esperaba que ambos se acerquen a decirle todo, pero frente a frente. “Natalie ya conocí tu lengua y déjame decirte acá te espero, dímelo aquí a la carita. Ven con Choca, con el Pilatos de Choca, vengan acá a ‘América hoy’, los esperamos”.

¿QUÉ FUE LO QUE SUCEDIÓ?

En un último programa de América Hoy, Janet Barboza, harta de que critiquen sus arreglitos, dejó ver que hasta la propia esposa de Yaco Eskenazi se hizo alguna ayudita.

“Tanto hablan de mis cirugías, después de haber visto a Natalie Vértiz… Yo solo me he hecho la puntita de la nariz”, añadió.

Sin embargo, Natalie no se quedó callada y respondió desde el set de Estás en Todas este sábado.

“Mire señora Janet Barboza yo veo las imágenes y me encanta lo que veo. Incluso han sacado fotos cuando estaba en el colegio y nunca he tenido problema en decir las cosas que me hice. Más que eso, estamos en el siglo 21 y se trata de empoderar a la mujer. Por eso voy con mis compañeritas y las halago, les digo lo bonitas que están. Así la señora Janet Barboza quiera saludar a todos los distritos del Perú”, mencionó.

