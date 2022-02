Janet Barboza mostrará pruebas contra Anthony Aranda

Compartir Facebook

La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza no se quedó callada y decidió responderle a Melissa Paredes, asegurando que presentará pruebas donde demostraría que Paula Manzanal era “el plan A” del bailarín Anthony Aranda. “A mí me van a hablar de pruebas, espérate que ahorita viene las confesiones de Paula Manzanal”, dijo la popular ‘rulitos’.

Sin embargo, hasta el final del programa no se difundió nada, por lo que la conductora se despidió agregando. “Yo no me olvido, el día lunes, la conversación completa con Paula Manzanal”, señaló dando a entender que la modelo hablará sobre Anthony y el amorío que habrían tenido cuando ambos participaban en ‘Reinas del show’.

Como se sabe, Melissa aseguró que Manzanal le explicó todo lo que había dicho Janet Barboza al notar que no tenía la más mínima idea sobre todo lo que estaba sucediendo.

“No había visto nada y me manda las capturas de lo que habían hablado. Yo le digo ‘tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’. Y me dice ‘sí, pero mira, es que me quieren picar’”, refirió la también actriz.