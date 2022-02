Compartir Facebook

Luego que Martha Chuquipiondo muy suelta de huesos, llamó ‘carepalo’ a Janet Barboza a través de sus redes sociales, recordándole que ella estuvo con su expadrastro y productor de eventos de cumbia, Nílver Huarac, la presentadora de televisión le pidió que se rectifique por mancillar su imagen.

Sin embargo, ante la negación de la exbailarina, de pedir disculpas públicas, la conductora de ‘América Hoy’ aseguró que ya inició los procesos legales contra la ‘Mujer boa’.

“No tengo nada que decir respecto a ese tema. Se han tomado las medidas legales correspondientes y hay que esperar a que continúe su curso. Efectivamente hay cuatro demandas en curso, y esperaré a que se resuelva, ya gané un juicio por esto mismo y creo que ahora será igual”, dijo la ‘rulitos’.

“ESTUVISTE CON EL MARIDO DE TU MAMÁ”

Ante las amenazas de demanda por difamación, Chuquipiondo declaró en ‘Magaly TV: La Firme’ y señaló que no está mintiendo: “De que has estado con Nilver (después que ha sido marido de tu mamá, eso es verdad. Demuéstrame tú lo contrario”.

“Si no me rectifico en mis redes o en los sitios donde lo he puesto, entérate que no lo voy hacer, pero si quieres seguir procediendo te envió por inbox mi dirección y mi teléfono”, añadió de manera tajante.

FANNY ALACHE SE SUMA A GUERRITA

Cabe recordar que a las declaraciones de la recordada ‘Mujer boa’, se sumaron las de la exbailarina Fanny Alache, quien aseguró haber sido testigo del supuesto romance de ‘La reina de las movidas’ y el empresario.

“Sí, es verdad esta relación de ambas con Nílver Huarac. Se volvió la querida de Nílver con la mamá. Cuando uno iba a la casa de Pueblo Libre, se encontraba con la mamá y la hija, las dos metidas en la misma cama con Nílver”, dijo la exvedette.

Asimismo, la conocida ‘Licuadora humana’ reveló que cuando se iban de gira, alquilaban dos habitaciones. “Una era a nombre de la mamá de Janet y otra a nombre de Nílver y pues cada quién caía en la cama de él”, acotó. (V.R.)