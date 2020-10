Janet Barboza prefiere las piernas de Farfán que las de su pareja

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tremendas declaraciones. La conductora de televisión, Janet Barboza no tuvo reparos en admitir que tiene una clara debilidad por una parte en específico del cuerpo del jugador Jefferson Farfán, sus piernas.

La ex presentadora de “las movidas”, Janet Barboza, comparó las piernas de su novio, Miguel Bayona, pero reveló que las de “la foquita” son superiores.

“Atención, repito, mi novio tiene las mejores piernas del mundo, pero las piernas de Jefferson Farfán están para …”, señaló Janet Barboza.

También te puede interesar: Geni Alves se retracta sobre pago a clínica por Angie Jibaja: ‘No soy millonaria’

Sin embargo, al ser cuestionada por los conductores del programa por sus declaraciones, la presentadora señaló que no sean mal pensados, pues se refería a otra cosa.

“¿Las piernas de Jefferson están para qué? ¿Qué dije? Para jugar pues, para mirarlas. Mal pensados, soy una mujer comprometida, pero eso no me impide mirar. Y las piernas de Jefferon, ay, me pongo hasta nerviosa”, señaló Janet Barboza.

También te puede interesar: Luciana Fuster y Mario Irivarren responden a Magaly: «Estamos contentos con el rating»

Por su lado, el otro conductor del programa, Renzo Schuller, cuestionó la forma en qué Janet Barboza mencionó sobre las piernas de Jefferson Farfán.

“Yo te he visto Janet que has dicho: Las piernas de Jefferson están para…”, aclaró el conductor, mientras hacia un gesto de desmayo.

Como se recuerda, Jossmery Toledo y Jefferson Farfán están siendo vinculados por estar en una época de salidas. Según la ex policía, no tiene nada con él, pero reveló que las piernas del jugador son lo que más le gusta.

https://www.instagram.com/p/CF_HLeKHD-8/

También te puede interesar: Nicola Porcella debutaría como conductor en programa de Televisa