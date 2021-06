¡Fuerte y claro! Janet Barboza responde a todos sus críticos tras ingreso a ‘Reinas del show’: “No tienen la moral”

Compartir Facebook

Tras el comentario de Magaly Medina que mencionó que solo haría el ridículo, ‘La Rulitos’ hizo caso omiso y se mostró muy emocionada por su participación.

¡Orgullosa! La conductora sorprendió a miles tras su presentación como la nueva concursante de ‘Reinas del show’ y aprovechó a responder a todos sus ‘haters’: “Las críticas destructivas, las que no te aportan nada, siempre va a haber y después de ver las caras de quiénes son los que critican, ja, ja, ja”, mencionó con una sonrisa muy segura de sí misma.

Además afirmó que quienes la ataquen no tienen la moral para hacerlo y les preguntó en tono sarcástico si fueron invitadas al programa de ‘La señito’: “Uno se ríe y dices: sabes que no tienen moral para criticar, son los que más están ahí. Asi que a mis detractores, acá estoy en El Artista del Año, ¿y tú?”, concluyó Janet antes de dar inicio a su presentación en la pista de baile.

“HE APRENDIDO COSITAS”

La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, sorprendió a propios y extraños con su sorpresivo ingreso a la pista de ‘Reinas del show’. Su emoción fue tremenda y agradeció a Gisela Valcárcel por haberla llamado.

La popular ‘Rulitos’ se mostró claramente emocionada tras la propuesta de la ‘Señito’. Dijo que la pensó y ante la insistencia del productor, aceptó.

“El productor Armando Tafur convence hasta las piedras. Nunca me imaginé que después de mi última presentación en el año 2015 que yo iba a regresar a esta pista”, comenzó diciendo Janet Barboza.

“La pensé antes de regresar y me dije ‘vamos o no vamos’. He aprendido cositas y por ahí quiero mostrar algunos trucos”, agregó entre risas.

Lejos de hacerse problemas por el ‘qué dirán’, Janet Barboza realizó una coreografía de la canción ‘El Embrujo’ sorprendiendo a más de uno con sus creativos pasos.

