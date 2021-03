Compartir Facebook

Durante toda la emisión de América Hoy, Janet Barboza no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la ruptura de Magaly Medina y su notario y es que la noticia le habría caído como una pequeña ‘alegría’.

“Yo soy medio bipolar, a veces lloro”, dijo ante la mirada de sus compañeros.

Por otro lado, la parte más picante fue cuando pusieron el tema “Probablemente”, tema que recientemente cantó Alfredo Zambrano con Daniela Darcourt y cuya protagonista del videoclip fue Magaly Medina.

Incluso, para darle con más palo, la popular ‘Rulitos’ agregó: “¿Qué quita la pena más rápido?, ¿El pisco o el champagne?”.

MAGALY ANUNCIÓ EN VIVO SU SEPARACIÓN

“Yo quería hablar con ustedes de un tema bastante personal. Con la misma transparencia que noche a noche desde hace muchísimos años entro a sus hogares, hoy día yo quiero hacer una comunicación en tono personal”, comenzó diciendo.

“Ha sido una decisión bastante pensada por mí y con mucho detenimiento y con bastante razón he decidido separarme de mi esposo y poner fin a mi relación, poner fin a mi matrimonio. Debo enfatizar para conocimiento de todos y para que no se preste a especulaciones que aquí no hay terceras personas, ni de mi parte ni de su parte”, añadió la conductora de espectáculos.

Finalmente, sin entrar en detalles, la ‘Urraca’ le deseo lo mejor a Alfredo Zambrano: “Lo que deseo que es Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene y me imagino que es lo mismo que desea para mí.

