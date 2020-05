Janet Barboza se corta el cerquillo y se burlan de resultados

Compartir Facebook

Una ola de críticas, es lo que ha generado un video de Tik Tok de Janet Barboza, donde se ve a la popular ‘rulitos’, tratando de arreglarse el cabello. El material audiovisual, deja ver como la animadora toma las tijeras y se corta el cerquillo, pero el resultado no salió como esperaba. Por ello, los especialistas en belleza no dudaron en darle con palo a la presentadora.

“’Zapatero a su zapato’ dice un gran refrán. Uno solamente tiene que opinar y meterse en los asuntos que uno conoce y tiene experiencia. Ella no es estilista, ella no es lacea. Una persona crespa como ella, no puede cortarse así el cabello como si fuera una persona lacea, ella debió cortarse su cerquillo, su flequillo, que le tape la ceja, porque las crespas cuando se cortan se encogen el cabello”, precisó el estilista Koky Belaunde.

Asimismo, Koky cree que este fue el debut y despedida de Janet como estilista. “Ella es propietarias de varias franquicias de cadenas de spa, pero no es peinadora, no es cortadora, entonces, de ser cierto este corte lo debe de estar pagando caro porque el cerquillo es el marco del rostro (…) ella ha hecho un atentado contra la estética y la belleza de su propio rostro”, sentenció.

“Ahorita ella tiene un estilo de la famosa caricatura ‘Periquita’. En esta cuarentena ha querido dársela de estilista pero creo que fue su debut y despedida”, enfatizó el peluquero.

Del mismo modo, Carlos Cacho no le dio visto bueno al corte realizado por la Barboza. “La cortísima carrera de Janet Barboza como estilista (muestra un emoticón con dedo abajo). Gracias a Dios el pelo crece”, escribió el maquillador en su cuenta de Facebook. (V. Rondón)