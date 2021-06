Janet Barboza sorprende con su ingreso al elenco de ‘Reinas del show’: “He aprendido cositas”

Compartir Facebook

Contra todo pronóstico. La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, sorprendió a propios y extraños con su sorpresivo ingreso a la pista de ‘Reinas del show’. Su emoción fue tremenda y agradeció a Gisela Valcárcel por haberla llamado.

La popular ‘Rulitos’ se mostró claramente emocionada tras la propuesta de la ‘Señito’. Dijo que la pensó y ante la insistencia del productor, aceptó.

“El productor Armando Tafur convence hasta las piedras. Nunca me imaginé que después de mi última presentación en el año 2015 que yo iba a regresar a esta pista”, comenzó diciendo Janet Barboza.

“La pensé antes de regresar y me dije ‘vamos o no vamos’. He aprendido cositas y por ahí quiero mostrar algunos trucos”, agregó entre risas.

Lejos de hacerse problemas por el ‘qué dirán’, Janet Barboza realizó una coreografía de la canción ‘El Embrujo’ sorprendiendo a más de uno con sus creativos pasos.

Gisela Valcárcel quiere emprender en nuevo rubro: “Ábranme mi OnlyFans”

Inesperado. Gisela Valcárcel estrenó por todo lo alto su programa ‘Reinas del show’ con ingresos muy polémicos que darán que hablar en esta nueva temporada, pero sin duda lo que más llamó la atención fue su deseada confesión en pleno vivo.

Era el turno de Korina Rivadeneira, una de las sorpresas en el programa y ‘Gise’ le preguntó cómo podría hacer para conseguir pareja. Ante esto, la modelo venezolana le aconsejó abrirse al mundo, conocer gente y por qué no hacerlo hasta por internet.

La popular ‘señito’, quedó anonadada con la respuesta y sorprendió a propios y extraño al anunciar: “Por favor, ábranme un OnlyFans ¿era esa no? No, no… pero algo tengo que hacer, yo me abro mañana mi Only”, dijo la conductora quien seguidamente aclaró que fue un lapsus.

A los pocos segundos, la conductora de espectáculos aclaró que se trataba solo de una broma y no sería capaz de abrir un Onlyfans. “No existe forma alguna en esta vida. No existe forma alguna. No, ni de broma, no. Lo he dicho de broma, pero no”, agregó Gisela Valcárcel.

