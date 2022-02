Compartir Facebook

No se guardó nada. Janet Barboza contó a las cámaras de ‘América Espectáculo’, que Melissa Paredes “es la gran perdedora” por preferir a Anthony Aranda por encima de su trabajo en ‘América Hoy’ y su matrimonio con Rodrigo Cuba, quien hasta le perdonó su infidelidad televisada. Incluso, la ‘rulitos’ dijo que una famosa le confesó que el ‘activador’ la afanaba durante las fechas que fue ampayado con la exconductora.

“Creo que Melissa se ha equivocado y mucho, creo que es la gran perdedora de esta historia. Ella no estaba retribuyendo que él (Rodrigo) intentara apostar por su relación. Nadie dice que quizás no estaba enamorada o que quizás ya no lo quería, pero creo que no fue la forma en expresarse del papá de su hija”, señaló.

Janet también se mostró en desacuerdo por las indirectas que lanzó Melissa en ‘Mujeres al Mando’ sobre el ‘Gato’ Cuba. “Vinieron cosas como ‘por fin estoy con un hombre que mide un metro ochenta’. No es necesario. Al final tu hija cuando crezca va a ver este tipo de cosas”, comentó.

QUERÍA IRSE CON PAULA

Además, Janet contó que no cree que el ‘bailarín activador’ esté enamorado de Melissa pues un día antes del comentado ampay, el bailarín le escribió a una famosa para pedirle un favorcito.

“Desconfío un poco de un hombre que un día antes, le dice a otra mujer: ‘Mira ya tengo mi pasaporte listo, llévame a Barcelona’. Un día antes del ampay”, precisó. “Desconfío de un hombre que finalmente, según la propia versión de esta famosa, ella nos dijo: Yo era su plan A y Melissa ha sido su plan B”, precisó.

IBA A SEGUIR EN ‘AMÉRICA HOY’

Según las declaraciones de Janet, todo apuntaría a que Paula Manzanal, con quien el bailarín estuvo coqueteando en ‘Reinas del show’, sería la famosa a la que Aranda le habría pedido que lo lleve a Europa.

“No tengo nada en contra de Melissa, pero no me ha gustado escuchar que fue maltratada en el programa y eso no es verdad. Ella recibió el apoyo hasta enero. Se intentó por todos los medios que continúe, pero ella eligió al activador sobre su trabajo”, acotó.