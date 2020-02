Janet Barboza jura que no le importa burlas de ‘Peluchín'

Janet Barboza hace oídos sordos a las burlas que hace de ella Rodrigo González ‘Peluchín’ en las redes sociales y no le molesta para nada que este la haya bautizado con el calificativo de ‘La retoquitos’.

“A mí me encanta que hablen de mí, me preocuparía cuando pase desapercibida. Tengo 21 años en la televisión, y esto con el pasar del tiempo se convierte en ingresos porque te contratan de uno u otro lado”, dijo en un inicio la popular ‘rulitos’.

Según la animadora, a ‘Peluchín’ le conviene hablar de ella, pues le generan más vistas en sus historias de Instagram. “Seguro le doy rating, no lo sé porque no veo sus trasmisiones, estoy más interesada en lo que pasa en el programa en el que estoy, porque las redes sociales son un infinito”, refirió.

“Yo estoy en televisión y me preocupa lo que pasa en la televisión, cuando hablan de uno es porque funciona, por mí está bien, que siga hablando de mí, estoy encantada”, dijo entre risas ‘La reina de las movidas’.

Al ser consultada, sobre qué opina de la plataforma de entretenimiento del ex conductor de ‘Válgame Dios’, Janet, no dudó en multiplicar por cero a González. “Yo hablo de las personas que están en televisión y de las que me interesa opinar”, acotó. (A.Saavedra)

Foto José Luis Cárdenas