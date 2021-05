Janet molesta con Josimar por callarla en vivo: “¿Se te han subido los humos?”

Compartir Facebook

Arde Troya. La conductora de televisión, Janet Barboza, se molestó bastante con el cantante de salsa, Josimar Fidel, ya que el artista tuvo un altercado con ella en una entrevista en “América Hoy”.

Según la popular “Rulitos”, se sorprendió al momento que el cantante estaba respondiendo, pues le habría recalcado que “estaba hablando” y no querían que lo cortará. Este acto no pasó desapercibido por Janet quien se lo recriminó.

“No solo en ‘El artista del Año’ entraste mal, acá también. Me dijiste en un momento ‘Estoy hablando’. (…) Primero ingresas aceptando tu error, me pareció genial. Pero veo una actitud de mucha prepotencia, veo actitudes que no me terminan de gustar, fuiste muy cortante. Te pregunto ¿Se te han subido los humos?”, mencionó Janet Barboza.

Josimar respondió que solo quería terminar de hilar su idea para que puedan hacerle alguna repregunta. No obstante, aclaró que no se le han subido los humos, sino a la “Rulitos” porque él sigue siendo el mismo. “Yo creo que a ti se te han subido los humos. A mí no se me han subido los humos, yo sigo siendo igual”, finalizó.

Asimismo, el cantante reconoció que “las actitudes” que hizo mención Janet Barboza no es de soberbia, solo que es muy perfeccionista con las presentaciones que tiene en “El Artista del Año”.

¡Advertidos todos! Janet Barboza bloqueará a usuarios quienes se atrevan a insultarla

¡Fuerte y claro! Janet Barboza mandó un contundente mensaje a todos sus ‘haters’ quienes la insultan en sus redes sociales.

Janet Barboza advirtió desde su cuenta de Instagram que bloqueará a quienes intenten agredirla con comentarios fuera de lugar.

Como se sabe, Janet fue criticada por los cibernautas tras su participación como jurado VIP en El Artista del Año, donde lanzó duros comentarios a los participantes.

La conductora comentó que utilizará la opción “bloquear” de Instagram a aquellos que intenten insultarla, ya que son personas necias.

“¿Y esta nueva maravilla? Ahora puedes bloquear a la gente necia de verdad. A la cuenta que me insultó y a todas las cuentas que se crean luego que les bloqueas la original”

