Janick Maceta agradece a Magaly por creer en ella: «Fuiste la única»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La segunda finalista del Miss Universo 2021, Janick Maceta, estuvo en vivo en el programa de Magaly Medina y aprovechó la oportunidad para agradecerle por su apoyo desde el minuto 1, que es lo que ella más valora en estos momentos.

«Yo valoro más a las personas que creyeron en mi desde el día número 1, me dieron ese voto de confianza y me apoyaron hasta las últimas. Todo mi equipo está conformado por personas que me dieron ayuda sin esperar nada a cambio y por siempre estarán en mi corazón, incluso tú Maga fuiste la única persona», señaló la modelo e ingeniera de sonido.

Por su parte, la periodista de espectáculos señaló que fue su amiga Jessica Newton quien la convenció de apostar por ella y hacerle la nota previa que ese mismo lunes volvió a emitir.

Mira también: ¡ESPECTACULAR! “La Faraona” deslumbró con su hermosa presentación por una noble causa

«Me convenció Jessica y cuando quiere algo me convence, te da argumentos y ella sabe que por más amistad que tenemos si no le veo algo noticioso no lo voy hacer. Sabía cómo impresionarme para que yo les dijera a los reporteros a esta chica hay que hacerle una nota», señaló.

URRACA SEÑALA QUE LE ARREBATARON LA CORONA

Tras una brillante presentación en el certamen de belleza Miss Universo 2021, la peruana Janick Maceta quedó en tercer lugar, siendo superada solo por sus colegas brasileña y mexicana. Pese a que Andrea Meza levantó el título, las redes señalaron a la peruana como la virtual ganadora.

En una nueva edición Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ no se guardó nada y defendió a capa y espada la presentación de la bella Janick Maceta.

“Estamos emocionados por lo que vimos ayer en el Hard Rock Café, es realmente emotivo. Creo que todos hemos sentido que a nuestra Janick Maceta le arrebataron un título que debió de llevar, una corona que para todos, aunque se la llevara México, nosotros en nuestros corazones, Janick Maceta tiene la corona”, dijo la conductora de espectáculos.

Mira también: Deja el plástico y salva al planeta