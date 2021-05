Janick Maceta al ver el desfile de La Uchulú con el traje típico: “Es una falta de respeto a mi trabajo”

Compartir Facebook

¡Pura risas! Nuestra reina Janick Maceta visitó el programa de La Chola Chabuca donde quedó impactada al ver el desfile de La Uchulú con su traje.

Janick visitó el set de El Reventonazo de la Chola, donde fue testigo del desfile de La Uchulú con el traje típico que ella lució en el certamen de belleza.

Desfiló y deslumbró y Janick comentó:

“Pero hasta acá le veo la nariz, la operación. Me voy a desmayar, me voy a sentar, cholita”

Además La Chola Chabuca expresó su incomodidad al ver los movimientos exagerados de la tik toker: “Qué horror”

“No, yo me voy a desmayar acá, esta es una falta de respeto a mi trabajo”, expresó Janick quien decidió comentar el desfile de La Uchulú.

“¿Te haz puesto mi traje?, le preguntó. Pero La Uchulú no se quedó callada y dio contundente respuesta: “No, es mío, yo he gastado mi plata para tener mi traje”

AVERGONZADA CON LOS FANS

¡Avergonzada! La Uchulú pide disculpas a todos sus fans tras entrar a sentencia, su personificación como Betty la fea no gustó a los jueces.

Está decidida a mejorar. La popular Uchulú no tuvo una buena presentación en El Artista del año, pese haberse alistado y actuado como “Betty” no le ayudó para no salir sentenciada.

Las fuertes críticas de los jurados que venían diciendo en galas anteriores, indicaban que necesitaba prepararse más y pese a que ella pidió que no la limiten, esta vez no dio la talla.

En una de sus recientes historias en Instagram, se disculpó con sus fans, afirmando que no fue su mejor presentación y que siente que ha fallado.

“Los nervios me jugaron una mala pasada, pero me divertí mucho”, mencionó La Uchulú. A pesar de que haya quedado en sentencia, comentó que su presentación fue con mucho amor y que espera que su público se haya divertido.

