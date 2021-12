Janick Maceta contenta por el postgrado de su madre: “nunca es tarde para lograr tus sueños”

Compartir Facebook

La reina de belleza, Janick Maceta, dedicó una emotiva publicación en redes sociales a su madre, quien recientemente logró obtener el postgrado. Ella se dio un espacio para homenajear a su mamita.

Maceta, quien ahora se desempeña como jurado en ‘Yo soy: Grandes Batallas Internacional’, se mostró orgullosa de su progenitora Doris del Castillo por su postgrado en literatura.

“Mamá, mi todo, eres el ejemplo perfecto de que nunca es tarde para lograr tus sueños. Felicitaciones por tus estudios de postgrado en Literatura. Estoy tan orgullosa de ti… te amo con todo mi corazón”, se lee en la descripción del post.

En la publicación se aprecia a la exmiss Perú junto a su madre posando en el set de ‘Yo soy’.

Janick Maceta revela que su ‘crush’ de colegio no le hacía caso: “Te la perdiste”

Durante la última gala de ‘Yo soy: Grandes batallas internacional’, la actual jurado del programa concurso no pudo evitar recordar los amores del colegio tras escuchar la canción de ‘Amén’: “Yo la cantaba a ese ‘crush’, a ese amor que nunca me hizo caso… Aunque no lo creas, a mí no me hacían caso, me choteaban”, contó Janick Maceta.

La ingeniera de sonido no quiso revelar el nombre de aquella persona con la que se había ilusionado en el colegio, pero no tuvo reparos en enviarle un claro mensaje: “Te la perdiste”. Ante la curiosidad de Cristian Rivero, la Miss Perú 2020 aseguró que en el colegio era muy distinta.

“Yo no me veía así en secundaria, era gordita, me iba a entrenar, usaba ropa de deporte. Era bien low profile (bajo perfil) y los chicos eran, bueno, obviamente”, señaló Maceta. Cristian Rivero se identificó con la historia y dijo que él también había sido rechazado por no tener dinero ni carro.

