Este sábado la Miss Perú será la invitada especial del bloque humorístico el Reventonazo de la Chola, en comerciales se puede apreciar a la modelo compartiendo divertidos momentos con el elenco.

Asimismo, se mostró muy agradecida por la oportunidad de participar en el segmento que como todos los sábados lidera la sintonía televisiva en los hogares.

“Estoy súper encantada, gracias por la invitación, gracias por tus bellas palabras. El estar acá es un honor, yo he seguido el trabajo de la chola por muchos años, mi abuela es fanática«, fueron las palabras de Janick hacia Ernesto Pimentel quien caracteriza a la Chola Chabuca.

Para el programa América Espectáculos invito a los televidentes a no perderse este bloque garantizando las risas y diversión.

“Ha sido un día muy bonito de muchas risas, me duele los cachetes de tanto reírme, así que no se lo pierdan, por favor porque va estar increíble” mencionó la modelo para el canal.

Este sábado a las 7 de la noche se transmitirá por canal 4 el tan aclamado concurso que sacará más de una carcajada a todos los televidentes.

Aclamada en programas televisivos

La modelo peruana ha estado visitando diversos programas que la han invitado gustosamente para poder conversar y compartir su experiencia en el último Certamen de belleza que la posicionó en un tercer puesto representando al Perú.

El programa JB en Atv fue uno de ellos, lanzando una parodia de la participación de Janick en el Miss Universo 2021. Janick con la sencillez que la caracteriza menciono para los medios que se siente halagada por todas las representaciones que han hecho de ella y que su presencia en el concurso de belleza fue un regalo para todos los peruanos en el Bicentenario.

