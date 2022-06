Janick Maceta sobre relación Andrés Wiese: “mi corazón está feliz”

Compartir Facebook

La exmiss Perú Janick Maceta se animó a conversar un poco en cámaras acerca de la relación que mantiene con el actor Andrés Wiese. Cámaras de América Televisión abordaron a la modelo peruana y la pusieron en aprietos.

Como se sabe, Janick Maceta ha preferido no ventilar su vida privada, específicamente sobre el vínculo que mantiene con el recordado actor de ‘Al fondo hay sitio’, luego de las ‘saliditas’ y viajes.

“Mi corazón está feliz”, dijo ante la insistente pregunta del reportero. “Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, pero, gracias a Dios, todo muy bien (…) Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, y creo que ambos estamos muy bien, tranquilos”, agregó.

En el mismo espacio, acotó que decide no ahondar en su vida íntima. “Me gusta cuidar mi privacidad. No me gusta exponer mucho a mi familia o mis relaciones, me gusta mantener esa parte cuidada y, de vez en cuando, obviamente, nos vamos a ver de viaje, pero todo bajo el lente de la cámara”, aseguró.

Andrés Wiesse ‘templadazo’ de Janick Maceta: “Gracias por el mejor viaje de mi vida”

El actor no dudó en dedicarle unas lindas palabras a quien sería su novia, Janick Maceta, tras el viaje que realizaron juntos hasta el continente asiático.

Andrés Wiesse y Janick Maceta ya no se esconden y desde que compartieron en redes sociales sin problema que están de viaje, también se dedican tiernas palabras. Esta vez fue el popular ‘Ricolás’ quien se animó a utilizar sus redes sociales para enviarle un mensaje a Janick.

Parece que el destino final de la pareja fue en Filipinas y el popular ‘Ricolás’ compartió algunas imágenes de lo que vivió en aquel país. En una de ellas Andrés Wiesse aparece mostrando una sonrisa de oreja a oreja que reflejaba lo feliz que estaba por aquel viaje y por la compañía.

Como una descripción de aquella compilación de imágenes, Andrés dejó ver todo su lado romántico para dedicarle unas lindas palabras a quien sería su pareja. “La sonrisa es de quien la provoca… gracias por el mejor viaje de mi vida”, escribió ‘Ricolás’.

