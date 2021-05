Janick se quiebra al recordar a su abuelito: “No tuve la oportunidad de despedirme”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Difícil de superar. La representante peruana en el Miss Universo, Janick Maceta, se quebró al recordar a su abuelito, quien falleció por COVID-19 al no encontrar una cama UCI para enfrentar la enfermedad.

En entrevista en “El Reventonazo de la Chola”, la modelo vio la fotografía de su abuelito y no pudo evitar emocionarse, pues le pedía a Dios fuerza para superar ese triste episodio de perder a alguien tan importante para ella.

También te puede interesar: Sheyla alardea de lujosos autos: “Ustedes escogen qué carro uso hoy”

“Todavía me duele. Él es mi ángel, falleció el 25 de febrero y yo tenía seguir con mis presentaciones antes del Miss Universo. Le pedía fuerza a Dios, le pedía fuerzas a él que me ayude. Fue muy difícil y muchas personas no entendían el porqué de mi silencio en redes sociales, yo tuve que estar alejada porque tenía que ver la forma de ayudarlo”, mencionó.

Asimismo, Janick Maceta reveló que, debido al colapso del sistema de salud, no logró acceder a una cama UCI. Incluso, por ser paciente de coronavirus, no pudo despedirse de su abuelito, pero ahora lo cuida desde arriba.

“Mi abuelo sufrió el abandono del sistema de salud como muchas familias. (…) Él era una persona diabética y no pudo acceder a una cama. No es solamente mi realidad, es la realidad de muchas familias. Por la pandemia no tuve la oportunidad de despedirme, es mi ángel. Que lo amo, todas mis participaciones se las dedicaba a él”, indicó Janick Maceta.

También te puede interesar: Ivana confirma embarazo: “He soñado toda mi vida con este momento”