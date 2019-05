¡Javier Carmona vuelve a la vida!

Una luz de esperanza. La salud de Javier Carmona experimenta una leve mejoría, pese al estado vegetativo en el que se encuentra en la casa reposo Renacer. En un informe de enfermería, al que diario Karibeña tuvo acceso, se detalla la evolución favorable del esposo de Tula Rodríguez, quien todos los días es sometido a una intensa terapia física y ocupacional con dos especialistas que buscan el anhelado milagro.

“Paciente masculino, de 57 años, se encuentra semiconsciente, ya que responde al llamado, reconociendo las voces de los familiares, al obtener llenado lagrimal y realizar movimientos giratorios leves del cuello”, señala parte del documento.

RECUPERA MOVIMIENTOS

El ex gerente de televisión empezó su terapia física con el especialista Héctor Márquez y la terapia ocupacional con Roy Anghielo Cornejo Torres. Ambos fueron contratados por los hijos de Carmona y van de lunes a sábado a trabajar en su rehabilitación.

“El tronco se encuentra firme, no se balancea ni la cabeza ni el tronco, manteniendo su postura firme (…). Esta mejoría va acompañada de flexibilidad de miembro superior derecho, además gira un poco la cabeza de derecha a izquierda. Esta terapia ha permitido que él se pueda sentar, primero en el borde de la cama y, hace una semana, lo sientan en una silla de ruedas especial por cuarenta minutos. Mantiene el cuello recto”, dice el informe.

Se hace hincapié que para el avance en su estado de salud ha sido fundamental la terapia que viene llevando con ambos profesionales.

VE SUS PARTIDITOS

Otro aspecto importante que se resalta en el referido documento da aún más fe a la familia, en especial a sus hijos. Es que, Carmona, tal como ellos lo afirman, ha sido padre y madre para ellos.

“En el cuarto hay una Tv grande y se le pone sus lentes y el paciente mantiene la mirada hacia la pantalla y hasta puede ver un partido de fútbol casi completo. Reacciona a la música y a los audios de sus amigos que la familia Carmona del Solar le pone al oído desde sus celulares”, precisan.

“APOYO DE ESPOSA ES CLAVE”

Terapeutas consultados por Karibeña explican que la terapia física ayuda al paciente en la parte motriz y la ocupacional en el aspecto cognitivo. “Se intenta relacionar los ejercicios del programa a la vida diaria”, afirman.

Aseguran que es importante trabajar en familia porque le sirve de mucho a la persona que está postrada. “Los hijos y la esposa, sobre todo, deben estar al pie porque con su presencia contribuirán mucho en la recuperación hasta donde sea posible”, sostienen.

BOTAN A TERAPEUTAS

Sin embargo, en el caso de la familia Carmona Rodríguez no todo ha sido color de rosa. Los hijos del ex gerente de televisión acusaron a la conductora de visitarlo solo de veinte a treinta minutos a su padre. Pero lo que es peor, ahora, Tula no permite el ingreso de los terapeuas a la casa de reposo Renacer para que él pueda seguir con su proceso de rehabilitación.

En una declaración jurada del terapeuta ocupacional, Roy Anghielo Cornejo Torres, este menciona que las terapias “han sido suspendidas al no poder ingresar al lugar donde realizo dicha labor, hecho dispuesto por la señora Tula Gabriela Rodríguez Quintana de Carmona”. El hecho sucedió del 2 al 9 de mayo.

¡Su vida en las manos de Tula!

Según la legislación peruana, Tula Rodríguez es la única que tiene derecho a decidir cuáles son las terapias que debe llevar su esposo Javier Carmona, dice el abogado Mario Ríos, director de la institución Derecho y Justicia en Salud. “Salvo que él haya dejado expresa su voluntad que sean los hijos quienes tomen cualquier determinación sobre su salud, pero no ha sido así en este caso. Si esas terapias son necesarias las tiene que decir el médico tratante. En este caso el señor Carmona está en manos de Tula”, explicó.

Aconsejó a los hijos del exgerente de televisión a que pidan una Junta Médica o una opinión médica para saber cuáles son las mejores opciones para su padre. “Si dicen que hay alguna posibilidad de recuperación y la señora Rodríguez se niega, ella tiene que justificar el por qué de su decisión, teniendo en cuenta que esta perjudica al paciente”, advirtió.