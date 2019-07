Javier Lobatón “El Perú es más que un plato de comida”

Por César Quintanilla // Fotos: Roberto Matta

El cantante y artista Javier Lobatón se encuentra presentando su primer libro ‘El sueño peruano’ donde cuenta detalles de su vida y todo lo que ha vivido alentando a la selección peruana de fútbol cuando eran pocos los que creían en ellos. Este 21 será su presentación oficial en la Feria Internacional del Libro, donde dice estarán como invitados doña Peta, la mamás de Luis Advíncula y Miguel Araujo.

-Javier estás presentando libro…

Es mi primer libro, ‘El sueño peruano’, en este incentivamos a toda la gente a salir adelante y creer siempre en la selección. Los peruanos tenemos múltiples sueños en el fútbol como llegar al otro mundial, ganar la Copa América, pero también debemos ser exitosos en otros ámbitos como en la parte artística y cultural. Que la gente no nos vea solo como un país gastronómico.

-¿Qué encontramos en el libro?

Primero hablamos de la historia de mi vida y lo que mi familia ha atravesado para salir adelante, además por el hecho de ser negros hemos sufrido de bastante discriminación.

-Cuentas también de tu apoyo a la selección…

He estado en las buenas y en las malas, cuando nadie estuvo. En mi caso me tocó mover a todo un país para que crea en la selección a pesar que al final no fui a Rusia.

-¿Es verdad que tienes una relación familiar con el fútbol?

Si, mis tíos Mario Lobatón, Nico Lobatón, Moisés Lobatón han sido futbolistas. Los hermanos de mi mamá también jugaban futbol sin zapatos, metían goles de media cancha. También están Carlos y Abel Lobatón que son mis sobrinos.

-¿Y también eres familia de algunos sub campeones de América?

Sí claro, Luis Advíncula es mi familiar porque su mamá es mi prima, él es Luis Advíncula Lobatón. También soy familiar de Miguel Araujo, su mamá es mi prima por parte de mi padre.

-Al tener una familia de futbolistas ¿No pensaste en jugar?

No, yo soy bien malo para el fútbol. He sido más de practicar básquet o tenis, pero siempre he estado vinculado con el fútbol por mis hermanos y tíos.

-¿Este es el primero de varios libros?

Ya me inquietó hacer varios libros más, pero primero vamos a ver cómo me va con el primero. Gracias a Dios va teniendo buena acogida. Es una responsabilidad muy grande el dejar un legado para los más jóvenes que tengan un aliciente para salir adelante y cumplir sus sueños.

-¿Qué se viene para ti?

Quiero llevar mi música a escenarios internacionales porque quiero que la gente vea que el Perú es más que un plato de comida, que tenemos cultura, por eso pido que no nos peseteen. Debemos darle nuestro dinero a nuestra música peruana para invertir en discos, vestimentas y otras cosas. Estamos matando nuestra cultura y le estamos diciendo a los niños, lo nuestro no vale, lo de afuera sí.