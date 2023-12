Javier Masías habló sobre el fracaso del programa ‘MasterChef’ en el Perú: «Se cuidaban de no ser tan duros»

El reconocido jurado de «El Gran Chef Famosos», Javier Masías, es uno de los críticos más severos en cuanto a la preparación de un plato. Por tal motivo, mantiene un personaje serio y estricto en el programa, pues de esta manera ha ganado gran popularidad en los televidentes. Ante ello, estuvo en una entrevista con Giancarlo Granda, más conocido como el «Flaco», en donde habló sobre el fracaso del programa ‘MasterChef’ en nuestro país. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Javier Masías opinó sobre el fracaso de ‘MasterChef’

El reconocido y estricto jurado de «El Gran Chef», Javier Masías, brindó su opinión sobre el fracaso del programa culinario ‘MasterChef’ que se emitía en el Perú. De igual forma, habló sobre el papel de Gastón Acurio como jurado de aquel concurso televisivo. A través de la reciente entrevista de Giancarlo Granda en su canal de YouTube, Javier Masías lanzó un contundente comentario al respecto.

“¿Por qué ‘Masterchef’ no pegó en el Perú?”, le preguntó el comentarista deportivo Giancarlo Granda a Javier Masías. “Creo que todos se cuidaban de no ser tan duros, porque Gastón Acurio es el padrino de la cocina peruana, porque nos quiere a todos”, sostuvo el estricto jurado de «El Gran Chef Famosos».

¿De qué trataba el programa culinario?

Luego de lo mencionado por Javier Masías durante la entrevista con el «Flaco» Granda, muchos usuarios recordaron de qué trataba el programa culinario. Recordemos que «MasterChef» se emitió por América Televisión en el 2011 y trata de poner a prueba el talento y conocimiento de la gastronomía peruana de los participantes. Por tal motivo, el chef Gastón Acurio fue el anfitrión del programa e, incluso, contaba con el apoyo de un exigente jurado como Mitsuharu Tsumura, Astrid Gustsche y Renato Peralta.

A pesar de todo ello, el programa no tuvo la audiencia esperada, pues no se realizó ninguna temporada más. Cabe resaltar que la transmisión se llevó a cabo durante 15 semanas, los concursantes pasaron por diversos desafíos culinarios en donde se esperaba conocer al mejor de ellos. Pasaron por pruebas de eliminación, retos grupales, hasta llegar a la ansiada final que se realizó terminando el mismo año mencionado. Aún así, el programa ‘MasterChef’ no tuvo éxito en nuestro país.