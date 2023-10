¡Se confiesa! Javier Masías revela como empezó como jurado gastronómico

Javier Masías, actual jurado de ‘El Gran Chef famosos’ se confesó para un programa de YouTube y reveló como es que empezó en el rubro gastronómico pues ha ganado popularidad por su forma de juzgar los platos que no son de su gusto.

El jurado del programa de cocina reveló que siempre ha sido directo y transparente en cuanto a sus opiniones sobre algún plato por lo que no tiene reparos en ser frontal con los participantes de ‘El Gran Chef famosos’.

Sin filtro

Javier Masías ha acaparado la atención de los medios de comunicación y de los televidentes al tener un carácter bastante fuerte cuando de criticar un plato se trata.

Y es que el jurado del programa de competencia contó cómo empezó en este rubro astronómico.

A través del programa de YouTube llamado la conversa Javier logró contar pasajes de su vida privada que lo llevaron a convertirse en uno de los críticos más influyentes de la comida peruana.

Como se sabe Masías se ha caracterizado por su frialdad y crudeza al momento de opinar.

Es por eso que confesó cómo es que gracias a su sinceridad logró entrar poco a poco en este mundo de la comida.

«A mí me presentaron un plato y me dijeron qué opinas de esto y yo dije este animal ha muerto por gusto», empezó diciendo pues su sarcasmo lo ha llevado a tener la fama de la que goza ahora.

Asimismo, recalcó que las personas creen que su personalidad es como el del jurado de ‘El Gran Chef famosos’.

Sin embargo, Javier confesó que al haber estudiado comunicaciones trata de meterse en el papel.

Y es que el comunicador es consciente que ya tiene un rol específico en el programa de cocina y debe mantener esa postura gala tras gala.

Su llegada a ‘El Gran Chef famosos’

Javier reveló que le pareció desconcertante el momento en el que fue convocado para el programa de ‘El Gran Chef famosos’.

El crítico reveló que le presentaron un plato en el que él debía opinar al respecto y fue ahí donde fiel a su estilo afirmó que era un plato detestable.

Fue ahí cuando su crítica totalmente sincera terminó agradándole a la producción de Rayo en la Botella.

Quienes son los encargados de darle vida a este programa.

«Les encantó yo no entiendo todavía qué les encantó yo lo único que dije es que no estaba bien que era un plato sin alma», reveló.

Al respecto diversos usuarios han aplaudido el desempeño en televisión de Javier.

Quien a pesar de su fuerte carácter ha logrado ganarse el cariño de muchos peruanos que valoran su trabajo.

«Tiene ángel, esperemos que le vaya cada vez mejor», «Durante la primera semana pensé que era muy ácido en sus comentarios, pero luego comprendí, es su rol».

«Lindo precioso, tu naturalidad me fascina, no me molesta, me gusta tu sinceridad», «Es frío para criticar, pero hace bien su trabajo», fueron algunos de los comentarios en redes.