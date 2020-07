Compartir Facebook

¿No tiene buenos recuerdos?. La conductora Jazmín Pinedo reveló que se siente más tranquila trabajando en ‘Esto es guerra’ que en ‘Mujeres al mando’, pues aseguró que en el reality conoce a la mayoría de los integrantes.

“Estoy feliz y me estoy divirtiendo un montón. Creo que estoy en mi salsa, de hecho creo que cuando buscas algo y por fin llega ese momento es como un gozo, lo disfrutas y la vives. Llego a mi casa contenta y emocionada”, indicó.

“Mis amigos que no trabajan en televisión y que ahora me ven, me dicen: ‘escúchame, qué diferencia, es como si antes estabas aburrida’ (por ‘Mujeres al mando’). A parte estoy con gente que ya conozco y con la que he trabajado. Está Jota (Benz), Gino (Assereto) y me siento más cómoda”, agregó.

Recordemos que la ‘Chinita’ estuvo poco tiempo en la conducción de ‘Mujeres al mando’ junto a Karen Schwarz y Cathy Sáenz, porque decidió ingresar a ‘Esto es guerra’.

Cabe mencionar, que en la estancia de Pinedo en el magazine de Latina se difundió en las redes sociales varios videos donde se puede apreciar a la modelo con cara de ‘pocos amigos’ en diferentes secuencias del programa, debido a que constantemente sus compañeras de conducción la cortaban.

LLORARON SU PARTIDA

Cuando se enteraron de la salida de Jazmín del programa, Cathy y Karen se despidieron de la popular ‘Chinita’, sin embargo, fue esta última quien no aguantó más y se quebró mientras se refería a la ex de Gino Assereto.

“No sabía que te ibas a ir, fue como un baldazo de agua fría cuando me enteré. Siento mucho dolor. Ayer me escribiste y no te pude responder, ahora lo haré. Lo que si te puedo decir es que te voy a extrañar porque en este programa tú fuiste parte desde el inicio”, indicó con la voz entrecortada Schwarz.

Por su parte, Pinedo se mostró sorprendida por la reacción de Karen y afirmó que no tiene muchos amigos en la televisión. “Fue casi un año conduciendo juntas, ha habido una buena relación. Además, ella está sensible por el embarazo”, aseveró.

