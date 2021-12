Jazmín Pinedo asegura que tenía más rating que Rebeca Escribens: “Yo le ganaba”

Compartir Facebook

La popular ‘Chinita’ acompañará a Rebeca en ‘América espectáculos’ y recordaron que antes, acuando Jazmín estaba en otro canal, competían por el rating.

Jazmín Pinedo está ingresando nuevamente a la conducción de televisión, esta vez del lado de Rebeca Escribens en ‘América Espectáculos’. Sin embargo, el día de la presentación de la ‘Chinita’, Rebeca recordó su paso por otra casa televisora también en el rubro de espectáculos.

En ese momento, Jazmín soltó algo que nadie se esperaba sobre los puntos de rating que hacía cada una en su programa, pues eran competencia. “Ella hacía espectáculos al frente”, señaló Rebeca. La ‘Chinita’ no se quedó callada y le respondió: “Y ganaba (en rating)”.

Rebeca se sorprendió con lo que dijo Jazmín y le pidió explicaciones a su productor pues él le dijo que ella era la que lideraba el rating en el horario. Fuera de las bromas, la popular ‘Chinita’ expresó lo que significa para ella su regreso a la televisión al lado de Rebeca Escribens.

“Para mí es un placer poder compartir el escenario con personas de las que siempre puedo agarrar algo, aprender algo más, y además reencontrarme con ustedes, ya estaba hablando sola otra vez en mi casa, decía es el momento”, dijo.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto le pusieron fin a su relación hace varios años, pero hasta la actualidad mantienen una gran relación con su pequeña. Y ahora parece que Jazmín ya quiere hacer una nueva vida al lado de otra persona, y por eso le hizo un peculiar pedido a Papa Noel.

La popular ‘Chinita’ estuvo de invitada en ‘América espectáculos’ y aprovechó para comentar cuáles fueron sus deseos de Navidad, luego de ver los de algunos ‘chicos reality’. Ella sorprendió al contar que se había inspirado en el unipersonal de Johanna San Miguel, “Se busca marido cama adentro”, para su pedido a Papa Noel.

“El otro día estuve viendo esto del unipersonal bien gracioso que tiene Johanna San Miguel”, inició diciendo Jazmín. En ese momento, ‘Choca’ le pidió que le hable directamente al Papa Noel que tenían de adorno y ella así lo hizo.

“Voy dos años soltera, ¡Más! Y el otro día me metí a Instagram y veo un video de este unipersonal que se llama ‘Busco marido cama adentro’… Bueno, yo quiero uno cama afuera, y ese es mi deseo, pero cama afuera porque no tengo tiempo: estudio un montón, trabajo todo el día, limpio, y no tengo tiempo”, dijo Jazmín y causó las risas de todos los presentes.

