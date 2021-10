Jazmín Pinedo confiesa que no tiene miedo subir de peso porque no trabaja en la televisión

Compartir Facebook

¡Relax! La popular ‘Chinita’ reveló en sus redes sociales sobre su peso y aseguró que se siente muy bien con ella misma.

La influencer interactuó con sus seguidores y jugaron a una ronda de preguntas, el cual sus revelaciones dejaron impactados a más de uno.

Un seguidor le preguntó a Jazmín Pinedo sobre su peso: “China, ¿se te hace difícil mantenerse en un solo peso?», a lo que ella respondió lo siguiente: “Sí, mi peso normal es 60 ahorita estoy en 64 – 65 pero como no estoy en TV no me presiono jajaja”, indicó.

Al parecer la modelo disfruta de su vida y afirma que se siente muy bien con ella misma, pues no se preocupa por subir algunos kilos de más y disfrutar de la rica comida.

JAZMÍN ‘ECHA’ A GINO

La popular ‘Chinita’ Jazmín Pinedo reveló mediante un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram que nunca se casó con Gino Assereto.

Resulta que una anónima llegó hasta las redes sociales de la exconductora y le preguntó si volvería a contraer nupcias. Jazmín, sin pelos en la lengua, sorprendió con su respuesta: “ja,ja,ja,ja, yo nunca me casé. ¡Gino me estafó!”.

Además, la expresentadora de Esto es guerra también informó a los usuarios que la siguen Instagram que disfruta de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos.

Se supo también, que su hija se encuentra con su padre, Gino Assereto, y dijo que ya retornará en los próximos días. “Creo que me cuesta a mi más que a ella, un tiempo con papi nunca está mal, de hecho quedarme más días, pero no aguanto mucho, la extraño!”.

