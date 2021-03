Jazmín Pinedo espera el retorno de Maju Mantilla y Tula Rodríguez

Compartir Facebook

Jazmín Pinedo cumple el próximo lunes dos semanas de haber asumido el gran reto de estar en la conducción de ‘En boca de todos’, tras las inesperadas ausencias de Maju Mantilla y Tula Rodríguez, quienes se contagiaron de la COVID-19.

Y aunque no se confirma el alta de las conductoras oficiales, quienes siguen en cuarentena, Jazmín Pinedo confesó que le encantaría quedarse, pero por la situación (pandemia) no se quiere exponer mucho.

“Ahora en este momento para mí sería muy difícil. Sería un placer, me encantaría, pero he tomado decisiones a nivel personal que tengo que terminar y me gustaría no tener la cabeza llenas de cosas y tener que correr de acá para allá porque estar en un programa de lunes a viernes no es tan sencillo.

Además, yo soy mamá y mi hija quiere que esté ahí para ella”, comentó la ‘chinita’. Sobre las palabras de elogio que recibió por parte de Tula, quien le agradeció por “llevar la batuta” y reemplazar a dos conductoras, la modelo se mostró muy feliz por ese reconocimiento.

“Es bastante gratificante saber que alguien que está pasando por una situación difícil uno pueda contribuir de alguna manera. Yo estoy esperando que ella (Tula Rodríguez) y Maju (Mantilla) se puedan recuperar lo antes posible, de hecho, es un programa donde ellas están años y el público también las extraña”.