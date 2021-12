Jazmín Pinedo le hace peculiar pedido a Papa Noel: “Quiero un marido cama afuera”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘Chinita’ estuvo en ‘América espectáculos’ y sorprendió a todos con el peculiar pedido que le hizo a Papa Noel.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto le pusieron fin a su relación hace varios años, pero hasta la actualidad mantienen una gran relación con su pequeña. Y ahora parece que Jazmín ya quiere hacer una nueva vida al lado de otra persona, y por eso le hizo un peculiar pedido a Papa Noel.

La popular ‘Chinita’ estuvo de invitada en ‘América espectáculos’ y aprovechó para comentar cuáles fueron sus deseos de Navidad, luego de ver los de algunos ‘chicos reality’. Ella sorprendió al contar que se había inspirado en el unipersonal de Johanna San Miguel, “Se busca marido cama adentro”, para su pedido a Papa Noel.

“El otro día estuve viendo esto del unipersonal bien gracioso que tiene Johanna San Miguel”, inició diciendo Jazmín. En ese momento, ‘Choca’ le pidió que le hable directamente al Papa Noel que tenían de adorno y ella así lo hizo.

“Voy dos años soltera, ¡Más! Y el otro día me metí a Instagram y veo un video de este unipersonal que se llama ‘Busco marido cama adentro’… Bueno, yo quiero uno cama afuera, y ese es mi deseo, pero cama afuera porque no tengo tiempo: estudio un montón, trabajo todo el día, limpio, y no tengo tiempo”, dijo Jazmín y causó las risas de todos los presentes.

Mire también: María Fe Saldaña pasa Navidad junto a su hija y se conmueve

La ex pareja se juntó por el cumpleaños de su hija Khalessi, y lucieron más felices y cómodos que nunca, por lo que llevarían una gran relación.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo terminaron su relación hace ya varios años, sin embargo, hasta el día de hoy su química traspasa las pantallas. Según han comentado, ellos llevan una gran relación amical por el bien de su hija y no existe ningún tipo de problema entre ellos.

El fin de semana pasado, Gino y Jazmín estuvieron juntos para celebrar los 6 añitos de la pequeña Khalessi. Para emoción de sus fans, ellos posaron juntos y en cierto momento, captaron a Jazmín jugueteando con Gino y tocándole el pecho.

En los clips que se filtraron de ambos juntos se notaba la química que tenían, y lo bien que la pasaban cuando están juntos. Y definitivamente, la pequeña Khalessi era la más feliz con la gran relación que llevan sus papás y con lo feliz que están los tres juntos.

Muchos de los fans de la pareja recordaron que podría existir una pequeña posibilidad de reconciliación entre ellos, pese a que Jazmín y Gino han dicho que eso no ocurriría en este momento de sus vidas. Lo cierto es que incluso Jota Benz, hermano de Gino, considera que él y Jazmín son el uno para el otro y deben estar juntos siempre.

Además: Josimar comparte tierna imagen de su hija Jeilani, en Navidad