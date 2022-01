Jazmín Pinedo le pone pausa al amor: “Uno no puede tener todo en la vida, no puede”

Compartir Facebook

La popular ‘Chinita’, Jazmín Pinedo, conversó con Brunella Horna en América Espectáculos y confesó que está enfocada en crecer profesionalmente, por lo que el amor estaría en segundo plano.

Comentando de las historias de Jefferson Farfán que actualmente se encuentra soltero y está centrado en rendir al máximo en su profesión que es jugar al futbol, la conductora resaltó su compromiso por sobresalir en lo que más le gusta hacer.

“Uno no puede tener todo en la vida, no puede”, dijo la presentadora de televisión, quien también acotó que está centrada en sus proyectos profesionales, por lo que por el momento no está pensando enamorarse. Con esto queda descartado el presunto regreso con Gino Assereto.

“Tengo salud y tengo trabajo, no necesito nada más. Ya está, pero aplaudamos a quienes disfrutan del amor”, manifestó Jazmín.

Recordemos que también recientemente, Jazmín Pinedo reveló que Gino Assereto “se largó” en ‘Año Nuevo’, aun sabiendo que ella se quedaba sola. En otro momento, junto a Yaco y Natalie Vértiz, Jazmín Pinedo se mandó con todo: “Gino es un gran hombre, yo lo amo”.

Jazmín Pinedo sobre la mamá de Jota y Gino: “Mi pinky, ya va a venir a poner orden”

Jazmín Pinedo habló del romance entre Jota Benz y Angie Arizaga, quienes cada vez parecen estar más enamorados. Y es que la pareja estaría buscando tener un bebé, algo que tal vez ocurriría muy pronto, por lo que Angie compartiría con la mamá de Jota en unos pocos días para su presentación oficial.

La popular ‘chinita’ reveló que Laura, su ex suegra y la mamá de Jota y Gino llegaría al Perú en pocos días. “No es lo único, los chicos están por allá en México, pero ahorita llega la mamá de Jota, en tres días. Ellas ya se conocen hace tiempo, pero ahora va a ser la presentación oficial”, expresó Jazmín.

La conductora de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo, contó también que ella se lleva muy bien con su ex suegra y hasta le mandó un lindo mensaje. Pero no quiso dejar pasar el momento de molestar a su ex pareja y su ex cuñado. “Mi pinky, mi best friend, es mejor que sus hijos. Un beso para ti Laurita, la amo con todo mi corazón, ya viene para poner orden”, dijo.

