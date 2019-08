Jazmín Pinedo llora y lamenta escándalo de Nicola: “Van a terminar mal”

La conductora Jazmín Pinedo se quebró en vivo al hablar del video de su amigo Nicola Porcella agrediendo verbalmente y pechando a Angie Arizaga. Para la ‘chinita’ la parejita debería de separarse definitivamente porque “sacan lo peor de cada uno”.

“Yo particularmente no le creo ni a Angie ni a Nicola. Hasta el primer video, no les creí, no entendí la explicación, me da muchísima pena tener que verlos nuevamente juntos porque creo que se hacen mucho daño. Creo que Angie saca lo peor de Nicola y Nicola saca lo peor de Angie. Me parece y siempre me ha parecido una relación tóxica”, dijo Jazmín dejando entrever que habrían retomado la relación sentimental.

“Ella (Angie) también está equivocada y confundida con lo que lleva dentro. No se debió ir a su casa con él (Nicola) porque así le dice que no le afecta lo que está pasando. Aquí no hay una víctima, hay dos responsables de todo lo que está pasando. Yo creo que no deberían estar ni como compañeros de trabajo porque siempre ha pasado lo mismo. Empiezan a verse, a estar juntos, y termina todo en eso”, acotó Pinedo que remarcó que lo que ocurrió entre los modelos no sucedió en su cumpleaños, pues ellos se retiraron juntos a otra discoteca.

“SEAN FELICES POR SU LADO”

“Tú (Nicola) ya no tienes quince años y eres una persona adulta, te vas a tener que hacer responsable de tus actos. Has tenido un montón de oportunidades para mejorar. Me duele en el alma ver esas imágenes”, comentó.

“Las personas a su alrededor han hecho de todo, absolutamente de todo por el cariño que se les tiene. He conversado con cada uno de ellos mil veces, y juntos, mil veces más. Yo lo único que espero es que cada uno pueda ser feliz y puedan mejorar lo que tengan que mejorar por su lado, porque juntos… Van a terminar muy mal”, finalizó entre lágrimas.

NICOLA JURA INOCENCIA

Tras emitirse el segundo video donde se le ve pechando y maltratando verbalmente a Angie Arizaga en una discoteca, Nicola se comunicó con el programa de #YoCarlos en Exitosa TV y aseguró que no es un hombre violento.

“Estoy tomando las medidas legales (contra Magaly Medina), con Angie no estoy hace un año. Cuando me encuentro con Angie en ningún momento hemos peleado. En las imágenes le hablo fuerte, porque me contó algo de un chico con el que salía que hablo de mí. Le increpo por el chico, no por ella”, dijo Nicola que el martes último fue retirado del reality ‘EEG’ por el escándalo de agresión.

El exchico reality mencionó que tiene una “relación cordial” con la ‘negrita’ y que ella es una mujer de “carácter fuerte” por ende jamás permitiría que la traten mal. Pero Cacho se mostró en desacuerdo con Porcella. “Angie ha demostrado valentía para muchas cosas, pero nunca contigo”, comentó el maquillador.

Por su parte, la exfigura de América Televisión reveló que tiene testigos que corroborarán su inocencia y los presentará en el juicio contra la ‘Urraca’.

BLOQUEAN COMENTARIOS

Cabe mencionar, que debido a las fuertes críticas que a recibido en las redes sociales el ex guerrero y Angie han decidido desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que Angie sufre una agresión de parte de su expareja, hace unos años se emitió un audio donde la ‘negrita’ le cuenta a un amigo que fue agredida por este en su departamento. Ello obligó a que Porcella fuera “sacado” de ‘Esto es guerra’ y América TV, sin embargo al cabo de unos meses regresó como si nada.

Familia se opone a relación

Ricardo Zúñiga, el ‘Zorro Zupe’, contó que tanto la familia de Nicola Porcella como la de Angie Arizaga no quieren que los modelos mantengan un romance. Al parecer las figuras de América TV habrían retomado su relación a espaldas de sus padres.

“No solo a mi tía Fiorella (se opone) sino también la familia de Angie, las dos familias no quieren que estén juntos, ellos se hacen daño”, indicó.

Comentó que la relación de la ‘negrita’ con el fortachón es “muy dependiente” y por ello, ambos “llevaron terapia” psicológica. “A él no le hace bien ella. Si fuera amigo de Angie también le diría ‘no te hace bien Nicola’, son chicos que no pueden estar juntos por su carácter. Para mí eso no es amor”, remarcó.

“No me asustas Nicola”

Tras enterarse que Nicola Porcella va tomar medidas legales en su contra, Magaly Medina dejó en claro que no le tiene miedo. “Eres un altanero y no tienes nada de modestia para reconocer que ‘me excedí, me pasé de copas…’ lo que sea para contentar a la platea, para mostrar respeto por tu público y por la mujer que fue tu novia. ¿No sé? Cualquiera hace siquiera un mea culpa”, dijo molesta la ‘Urraca’.

“Insultando y mentado la m… a quien fue tu novia. Y no tengo ninguna intención de perjudicarte, no eres de mi círculo, no eres mi amigo, ni lo serás. No vengas a amedrentarme ni a amenazarme. Haz lo que reverendamente te da la gana que a mí no me asustas”, agregó.

Dato

“Nicola no sé qué tiene, está enfermo pero tiene que manejar mejor sus emociones y controlarse, no le hace bien. Ya ha perdido trabajos, se ha visto envuelto en escándalos, no sé qué consume, no sé si se pasa de tragos, no sé si le da diablos azules”, dijo Milagros Leiva.

“Estoy cada día más asombrada de este mundo”, comentó Poly Ávila en una publicación que realizó Ernesto Jiménez sobre este caso. La argentina denunció haber sido drogada en la llamada “fiesta del terror”, lugar en el que también estuvo Nicola.