Jazmín Pinedo: «Nadie está detrás de conquistar mi corazón»

¿No tiene perro que le ladre? Jazmín Pinedo se dirigió a sus redes sociales para comentar a sus seguidores que, por el momento, no sabe o conoce de alguien que esté detrás de ella, buscando conquistar su delicado corazón.

«No sé si todas. Bueno yo hoy por hoy no conozco a nadie que esté detrás de conquistar mi corazón o que muestre algún tipo de interés o que se preocupe por mí (esa es mi mamá) a nadie literal», indicó a través de sus stories de Instagram.

«Creo que tampoco colaboro y es que así estoy bien», agregó poco después.

REVELÓ QUE ESTUVO SEPARADA MESES ANTES DE HACERLO PÚBLICO

Jazmín Pinedo estuvo en el canal de YouTube de Jesús Alzamora e hizo una serie de revelaciones sobre su vida personal. En especial, sobre su ruptura con Gino Assereto, separación que -dice- ocultó por varios meses.

“Tengo miedo que de repente no sientan algo real por mi. ¿Es amor al chancho o al chicharrón? Es bien difícil, por eso no gileo. He coqueteado por ahí, pero nunca una conversación para ir a tomar algo”, comentó.

“Yo terminé mi relación, la pasé mal, fue muy difícil. Yo no soy de las personas que te muestra tristeza, nunca, siempre te voy a mostrar lo chévere. No fue fácil terminar y yo lo sabía, por eso lo planee así», agregó.

