Jazmín Pinedo niega relación con Ignacio Baladán: “es una amistad de años”

Tras el avance de lo que se verá hoy en ‘Amor y Fuego’, sobre unas imágenes de Jazmín Pinedo e Ignacio Baladán donde se deja entrever de tendrían más que una relación de amigos, la popular ‘Chinita’ salió a pronunciarse.

Mediante sus redes sociales, la exconductora compartió la captura del video de ‘Amor y Fuego’ y desmintió lo que se presume. Además, se mostró indignada por la forma en que se especula.

“Se pasaron. Somos 3, Ignacio, mi excuñada y yo. No 2 como se ve en la promo, Además sombreo esta imagen porque no autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente. Respeto la labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar”, dijo Jazmín Pinedo.

“Mi amistad con Ignacio Baladán no es reciente, sino de varios años atrás. Y como tal, él me ha visitado más de una vez y viceversa. Hemos salido junto a otros amigos y a lugares públicos, como parte de una rutina de cualquier amigo”, señaló Pinedo.

“Es incómodo tener que salir y explicar algo que es completamente normal entre dos amigos, simplemente, porque se crean conjeturas. Realmente lamento que se exponga así, innecesariamente, mi espacio privado, mi casa, mi sala”, agregó la exconductora de ‘Esto es guerra’.

Jazmín Pinedo agradece su paso por EEG: “tuve bastantes oportunidades”

Jazmín Pinedo confesó que le guarda un cariño especial a Esto es guerra, porque según comenta, fue el programa que le abrió muchas puertas.

“Qué embarazada y decidí dar un paso al costado. No obstante, debo resaltar que tuve bastantes oportunidades de hablar por el micrófono. Esto me permitió que alguien volteara y diga, ‘ella tiene la capacidad de presentar un espacio en televisión”, dijo en diálogo con una revista local.

