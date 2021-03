Jazmín Pinedo no descarta volver con Gino: “Aprendí a no decir nunca”

Compartir Facebook

No le cierra las puertas. La modelo y conductora de espectáculos, Jazmín Pinedo, mencionó que no descarta volver con el padre de su hija, Gino Assereto, pues han estado conversando acerca de esa posibilidad.

En su primer día en “En Boca de Todos”, “Carloncho” le consultó si hay forma que ellos se reconcilien y vuelvan a ser pareja. “La chinita” precisó que se llevan bien, pero ambos están enfocados en proyectos distinto. No obstante, no descarta del todo esa posibilidad.

“Es una pregunta de la que hemos conversado porque siempre nos la hacen. No es un tema que nosotros tengamos en cuenta, él está en un momento de su vida enfocado en sí mismo y yo estoy haciendo lo propio. (…) Aprendí a nunca decir nunca- si la vida en el camino y con el tiempo determina que él y yo tendríamos que estar juntos, bueno, así será”, mencionó Jazmín Pinedo.

Sin embargo, para la popular “chinita”, Gino Assereto continúa siendo uno de los más guapos de la televisión peruana, a pesar de no seguir juntos como pareja.

“A mí Gino Assereto, me parece de los hombres, si es que no es el más, guapo de la televisión peruana. Me parece churrísimo con ese tamaño y esos brazos, aunque han bajado un poco, pero me gusta así”, finalizó la modelo.

