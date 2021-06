Jazmín Pinedo pelea por ganar ‘Reinas del Show’ para ayudar en caso social

Compartir Facebook

La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, afirmó que para ella tiene un sentido más importante y es que podrá ayudar a los más vulnerables.

El último sábado se estrenó el ‘reality’ de competencia ‘Reinas del Show’. Hubo muchas participantes sorprendentes, sin embargo, la sorpresa de la noche fue la conductora de televisión, Jazmín Pinedo.

Con su ingreso al ‘reality’, la ex de Gino Assereto marca su regreso a la televisión pues, cabe recordar que después de conducir ‘Esto es Guerra’, no había aparecido en ningún canal. Sin embargo, volvió para quedarse y emocionar a todos sus seguidores.

La ‘Chinita’ habló claro y dijo que no siente que al entrar al ‘reality’ esté poniendo en riesgo el avance de su carrera ni mucho menos. Ella lo ve como un reto y dice que todavía tiene mucho por desarrollar en su carrera, además que en el camino podrá ayudar a personas vulnerables.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, afirmó Jazmín.

Apoyo del público

La modelo recibió todo el apoyo y cariño de sus fans que siempre apoyan a la ‘chinita’ en los nuevos proyectos que tiene. Ellos crearon el hashtag “#Jaz brilla en Reinas del Show” y rápidamente se convirtió en tendencia en el Perú.

La ‘influencer’ admitió que le parece un reto muy complicado ‘porque no es su cancha’, sin embargo admite que ahí está la diversión del asunto. Además, dijo que extrañaba mucho sentir el cariño del público y está muy emocionada por eso.

“Extrañaba el contacto con el público. He llegado tarde a mi casa y he recibido una cantidad de mensajes, les agradezco. Estoy emocionada y con nervios. Es un reto porque no es mi cancha. Veo la competencia difícil, pero así es más entretenido”

