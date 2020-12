Jazmín Pinedo podría dejar la conducción de “Esto es Guerra”

Compartir Facebook

Incierto. La conductora del reality de competencia, Jazmín Pinedo, podría no seguir a cargo de “Esto es Guerra” en el próximo año, pues aún no ha cerrado nada con el canal para la siguiente temporada.

En una entrevista para un programa de espectáculos, la presentadora contó que, a pesar de haber salido campeona junto al equipo de “Los Guerreros” por primera vez, todavía no ha confirmado su participación para el 2021.

“No, ustedes más que nadie saben que aquí las cosas son hasta el final. Nunca se sabe, siempre hay sorpresa. Yo soy de las personas que no se enfoca tanto y acelerando en el futuro. Yo no tengo nada que pedir, estoy más que agradecida con todos. He tenido la oportunidad de hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Si se da nuevamente la oportunidad, yo feliz y encantada, si no, ha sido el mejor año para mí”, indicó Jazmín Pinedo.

Guerreros, campeones 2020

El equipo de “Los Guerreros” lograron coronarse con el campeonato de la temporada 2020 de Esto es Guerra. En una última prueba de infarto, Alejandra Baigorria logró el punto definitivo, arrebatándole nada menos que a Ducelia Echevarria.

“Le había prometido a la Virgen ganar por ella, pues gracias a su misericordia mi mamá continuaba con vida, luego de su accidente”, señaló entre lágrimas “la rubia de Gamarra”.

