Jazmín Pinedo podría regresar a Tv: «He recibido 2 propuestas»

No se queda con las ganas. La exconductora de televisión, Jazmín Pinedo, rompió su silencio tras no renovar contrato con Esto es Guerra y aseguró que ya ha recibido dos propuestas para un posible regreso a la pantalla chica.

Todo se dio a través de sus stories de Instagram y es que un seguidor le preguntó «¿Tienes planes de volver a conducir algún programa?» lo que ella respondió: «Recibí un par de propuestas pero dándole vuelta preferí priorizar otros planes que ya venía aplazando«.

«Hace muchos años.. sobre todo cuando fui mamá entendí que no solo puedes tener una entrada. Gracias a Dios trabajo desde muy joven y eso me permitió invertir en cosas que me gustan», agregó poco después.

‘MI FAMILIA PERDIÓ UN GRAN HOMBRE’

En redes sociales, los chicos de la farándula están acostumbrados a mostrarnos su mejor cara, sin embargo, esta vez Jazmín Pinedo no estaría pasándola muy bien.

Y es que todo parece indicar que está pasando por un duro momento luego de, al parecer, perdió a alguien muy cercano para ella.

La exconductora dejó mensaje que acompañado de una fotografía y llamó la atención: ‘Mi familia hoy perdió un gran hombre’, fue lo que puso la ‘Chinita’ junto a un corazón, además de una paloma blanca.

