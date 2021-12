Jazmín Pinedo quiere volver a la conducción de EEG: “Siempre es un placer volver”

Compartir Facebook

La popular Jazmín Pinedo la pasa de lo mejor en la conducción de ‘América Televisión’ bloque espectáculos y respondió uno de sus secretos más guardados.

«¿A quién de este país le darías un beso?», le preguntó Yaco y la Chinita respondió: «De acá a ninguno, están bien quemados, a ver…a mí me gustaría conocer a alguien que no tenga que voltear y ver la lista pues, eso no…complicado».

«A mí me gusta conocer gente que no conozca gente…yo siempre he tenido la ilusión, no sé quién sabe…uno no puede dejar de soñar, de darle un beso a Ricky Martin», añadió sin esperar las miradas que le darían, por lo que pidió que no sientan pena.

«Cuando yo era chiquita, me enamoré de él…y me rompió el corazón», dijo después entre risas.

