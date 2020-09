Jazmín Pinedo responde a sus críticos: «Seré un esqueleto, pero feliz»

Compartir Facebook

Poco después de haber sido duramente criticada por sus detractores en algunas fotografías de su cuenta de Instagram, la conductora de Esto es Guerra, Jazmín Pinedo demuestra que ‘no aguanta pulgas’ y responde cuando lo cree necesario.

A través de una entrevista para América Televisión, la popular ‘Chinita‘ destacó que si bien es cierto que existen muchos seguidores que le suelen escribir mensajes lindos, nunca falta la gente que quiere criticar.

«¿Cómo me van a decir eso? Qué barbaridad… hay gente linda de verdad, que te escribe cosas bien bonitas, que es feliz y te lo demuestra y hay gente que no lo es tanto y siempre está a la expectativa de la crítica, de querer molestar», respondió.

Al referirse específicamente al comentario que le hizo uno de los usuarios de Instagram sobre su delgada figura, Jazmín trató de tomárselo de la mejor manera y responderle de la misma forma. «Yo lo que dije será sí pues…seré un esqueleto feliz».

Por otro lado, la conductora también hizo hincapié en que existe mucha gente que sale a defender a estos críticos y que solo por el hecho de ser ella ‘no debería responder’.

«Lo que sí me da risa es que (dicen los usuarios): ‘¿Y por qué le respondes? ¡qué mala! Ah o sea tú me golpeas, ¿y yo te tengo que decir gracias?».

NIEGA SER INFLUENCER

Asimismo agregó que ella elige qué poner y qué no en sus redes sociales, llamándose a sí misma como una ‘no influencer’.

«Mis redes sociales son súper naturales. Si yo hago algo, te lo muestro, y si no quiero, no te muestro. Así sucesivamente, no es que genere específicamente un contenido como hacen muchas bloggers o influencers. Yo no me considero una influencer, creo que lo soy de casualidad«, culminó.

