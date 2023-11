Jazmín Pinedo revela delicado motivo de ausencia en televisión: «Tuve que operarme»

La noticia ha impactado a todos: ¡Jazmín Pinedo tuvo que ir al quirófano! Pero tranquilos, la Chinita está en proceso de recuperación y nos dejó saber que todo salió muy bien.

¿Por qué Jazmín Pinedo fue operada?

La presentadora de «Más Espectáculos» compartió con sus seguidores en redes sociales los detalles de su experiencia médica. Según Jazmín Pinedo, ella había estado sintiendo molestias en uno de sus senos, y al principio pensó que solo necesitaba cambiar sus implantes. Sin embargo, los exámenes médicos revelaron algo diferente: ¡tres fibroadenomas!

En sus propias palabras, Jazmín explicó: «Volvió a revisarme y en estos últimos chequeos me encontraron tres fibroadenomas, claramente el panorama cambió y tuve que tomar la decisión de operarme para matar dos pájaros de un tiro y estar más tranquila».

La ausencia de la Chinita en la pantalla durante estos días generó preocupación entre sus fans, pero ella agradeció las muestras de cariño y confirmó que la operación fue todo un éxito. «Todo salió muy bien gracias a Dios, los doctores y enfermeras me trataron de maravilla», dijo Jazmín, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.

Pero lo más importante es que Jazmín Pinedo quiere que todos sepan que no fue nada grave. «No fue nada grave, pero era necesario para estar sana y fuerte como me gusta», aseguró la conductora. Además, está lista para volver a la acción y anunció: «Ya estoy en casa recuperándome para volver de a pocos a mis actividades».

¿Jazmín volverá a «Más Espectáculos»?

La Chinita, conocida por su simpatía y carisma, no olvidó enviar un mensaje especial a sus seguidores: «Gracias de nuevo por preocuparse, nos vemos pronto». ¡Y nos alegra saber que la vemos pronto!

Jazmín también compartió que tiene una revisión médica en camino y si todo va bien, estará de vuelta en «Más Espectáculos». ¡Así que sus fans pueden esperar verla pronto de nuevo en la pantalla!

Mientras tanto, la reportera de «Estás en todas» Ximena Dávila y otro conductor, la reemplazaron en «Más Espectáculos». Probablemente, sigan ocupando el lugar de la querida conductora mientras ella guarda reposo y logra recomponerse de su delicada operación.

Así que, en resumen, ¡la Chinita está de vuelta y más fuerte que nunca! En este tiempo, ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes están ansiosos por verla de nuevo en acción. ¡Pronto, Jazmín estará brillando en la pantalla y contagiando con su energía positiva!