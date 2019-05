Jazmín Pinedo revela que perdió bebé y actualmente hace tratamiento para quedar embarazada

Ante los constantes rumores que Jazmín Pinedo estaría en la dulce espera, la conductora de ‘Mujeres al mando’, reveló que a mediados del año pasado estuvo embarazada y lamentablemente perdió a su bebé.

“Lo voy a contar porque es lo más normal del mundo creo. Efectivamente el año pasado quedé embarazada y tuve una pérdida. Me dolió en el alma, pero estoy intentándolo otra vez y tengo este tema del tratamiento acá y pienso en eso. Acá todos me dicen que estoy embarazada y creen que es gracioso, pero me pongo triste”, confesó Jazmín.

Ante estas revelaciones, sus compañeras, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz le aconsejaron que tome con calma el proceso y que disfrute de este momento para que pueda convertirse en mami por segunda vez.