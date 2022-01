Jazmín Pinedo salió de su casa en sostén por el sismo: “Si me grabaron, no lo suban”

Compartir Facebook

La popular ‘chinita’ contó detalles de cómo vivió el temblor de esta madrugada y reveló que salió de su casa solo utilizando sostén.

El sismo de magnitud 5.6 sorprendió y asustó a más de uno puesto que los agarró desprevenidos. En el caso de Jazmín Pinedo, la sorprendió durmiendo semidesnuda por lo que el susto no la dejó pensar en ponerse un polo.

La popular ‘chinita’ les comentó a Yaco y Natalie cómo fue que la sorprendió el temblor y el roche que pasó. “Lo mío fue vergonzoso… yo de verdad les pido un favor a mis vecinos, a las seis personas que me crucé, no me graben, y si me grabaron, no lo suban pues… yo salí en sostén”, contó Jazmín.

Luego explicó a detalle todo lo que estaba pasando en su casa justo antes de que inicie el remesón. Para mala suerte de la ‘chinita’, todas las mujeres de su casa estaban en prendas íntimas.

“Laura (la mamá de Gino Assereto) se está quedando en mi casa unos días y estábamos ahí las tres… una en calzón, la otra también y yo en sostén, porque hacía calor, como nunca durmiendo calatas”, explicó la ‘chinita’.

La conductora de ‘América Espectáculos, Jazmín Pinedo, reveló la buena relación que guarda con su expareja Jesús Neyra, incluso se habrían vuelto a encontrar.

“En el malecón de Barranco estaba corriendo y me encuentro con mi ex Jesús. No me acuerdo qué fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos ‘suéltame, nos van a grabar’”, comentó durante su programa.

Por otro lado, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ también confesó que suele llevarse bien con sus exparejas, tal es el caso de Gino Assereto y el actor Jesús Neyra. “Por ejemplo, me llevo bien con el papá de mi hija. Yo he tenido tres enamoraditos y me llevo bien con dos”, añadió.

