Jazmín Pinedo se confiesa sobre casarse y tener hijos con Pedro Araujo: «Me da terror»

La popular conductora de televisión Jazmín Pinedo está dando de qué hablar. La ‘Chinita’ confesó detalles sobre su relación con Pedro Araujo, con quien disfrutó de una soñadas vacaciones en Uruguay. En una entrevista reveladora, la conductora respondió preguntas sobre planes de boda y la posibilidad de agrandar la familia.

¿Jazmín Pinedo no quiere casarse?

Jazmín Pinedo, quien recién disfrutó de unas vacaciones top en Uruguay con su pareja Pedro Araujo, se animó a confesarse sobre el futuro de su amor. ¿Y qué dijo? Pues parece que Jazmín le tiene miedo al compromiso y a ser mamá de nuevo.

Cuando le preguntaron si se viene la boda, afirmó: «Me da terror, no te voy a mentir, creo que le tengo miedo bastante, pero creo que las cosas se dan como se debe, es cuando Dios quiera, por ahora no hay que correr. ¿Cuál es el apuro?». Parece que la ‘Chinita’ no quiere prisas en el altar.

Mira también: ¡Vive su cuento de hadas! Jazmín Pinedo comparte románticas fotos con su uruguayo

Además, Jazmín soltó detalles sobre su plan de tener más hijos. Aunque en el pasado ha comentado que quería ser mamá de nuevo, hoy en día lo tiene clarito: «Hace dos, tres años, siempre les comentaba que tenía muchas ganas de ser mamá. Hoy por hoy, no está en mis planes».

Retos como mamá y como mujer para Jazmín

Por otro lado, Jazmín reflexionó sobre cómo afectó a su hija el que se separara de su papá, Gino Assereto. «Ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, mi hija todavía es chiquitita, vivimos un proceso juntas, no sé si utilizar la palabra difícil, pero tú sabes que cuando tus papás se separan no es sencillo y mientras más chiquito eres, más complicado es todavía», expresó.

La ‘Chinita’ también soltó una confesión sobre los retos que tuvieron en su relación durante los últimos meses del 2023. Se pusieron a organizarse mal y sus planes no salieron cómo ellos esperaban. Pero Jazmín aseguró que ya están más organizados que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JAZMIN PINEDO (@jazminpinedo)

Mira también: Jazmín Pinedo y Gino Assereto celebraron el cumpleaños de su hija: “El amor de mi vida está de fiesta”

«Estos últimos meses del año anterior fueron difíciles porque son meses de mucho trabajo para él y justo yo había como movido mal mis fichas con mis vacaciones. Entonces como que tuvimos ahí un temita, pero ahorita ya nos organizamos mejor, porque siempre estamos viendo eso, cuándo nos organizamos», dijo. Y así, con amor y organización, siguen adelante.

En resumen, la ‘Chinita’ Jazmín Pinedo nos dejó claro que por ahora nada de boda ni pañales. Pero, que el amor está más fuerte que nunca y están listos para seguir creciendo juntos. Este romance promete para más. Seguiremos atentos a lo que nos tienen preparados este par.