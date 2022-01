Jazmín Pinedo se niega regalarle un celular a su hija: “eso será cuando tenga 20”

Compartir Facebook

La conductora de espectáculos, Jazmín Pinedo y Brunella Horna destacaron a la nueva celebridad de las redes sociales, la hija de María Pía Copello. La pequeña ha logrado ganarse el corazón de los usuarios en redes sociales por su singular personalidad y ya rebota en medios de comunicación.

En esa línea, Jazmín y la empresaria de Gamarra comentaron lo bien que la pasa la menor en redes sociales, pero bajo en cuidado de su madre. Sin embargo, la popular ‘Chinita’ se mostró un tanto contraria al afirmar que ella no le daría un celular a su hija.

“Eso será cuando tenga 20”, se le escucha decir haciendo hincapié en que su menor hija apenas tiene 6 años.

Sobre la mamá de Jota y Gino: “Mi pinky, ya va a venir a poner orden”

Jazmín Pinedo habló del romance entre Jota Benz y Angie Arizaga, quienes cada vez parecen estar más enamorados. Y es que la pareja estaría buscando tener un bebé, algo que tal vez ocurriría muy pronto, por lo que Angie compartiría con la mamá de Jota en unos pocos días para su presentación oficial.

La popular ‘chinita’ reveló que Laura, su ex suegra y la mamá de Jota y Gino llegaría al Perú en pocos días. “No es lo único, los chicos están por allá en México, pero ahorita llega la mamá de Jota, en tres días. Ellas ya se conocen hace tiempo, pero ahora va a ser la presentación oficial”, expresó Jazmín.

La conductora de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo, contó también que ella se lleva muy bien con su ex suegra y hasta le mandó un lindo mensaje. Pero no quiso dejar pasar el momento de molestar a su ex pareja y su ex cuñado. “Mi pinky, mi best friend, es mejor que sus hijos. Un beso para ti Laurita, la amo con todo mi corazón, ya viene para poner orden”, dijo.

