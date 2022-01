Jazmín Pinedo sobre Jesús Neyra: “nos abrazamos, pero le dije que me suelte”

Compartir Facebook

La conductora de ‘América Espectáculos, Jazmín Pinedo, reveló la buena relación que guarda con su expareja Jesús Neyra, incluso se habrían vuelto a encontrar.

“En el malecón de Barranco estaba corriendo y me encuentro con mi ex Jesús. No me acuerdo qué fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos ‘suéltame, nos van a grabar’”, comentó durante su programa.

Por otro lado, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ también confesó que suele llevarse bien con sus exparejas, tal es el caso de Gino Assereto y el actor Jesús Neyra. “Por ejemplo, me llevo bien con el papá de mi hija. Yo he tenido tres enamoraditos y me llevo bien con dos”, añadió.

Jazmín Pinedo se niega regalarle un celular a su hija: “eso será cuando tenga 20”

La conductora de espectáculos, Jazmín Pinedo y Brunella Horna destacaron a la nueva celebridad de las redes sociales, la hija de María Pía Copello. La pequeña ha logrado ganarse el corazón de los usuarios en redes sociales por su singular personalidad y ya rebota en medios de comunicación.

En esa línea, Jazmín y la empresaria de Gamarra comentaron lo bien que la pasa la menor en redes sociales, pero bajo en cuidado de su madre. Sin embargo, la popular ‘Chinita’ se mostró un tanto contraria al afirmar que ella no le daría un celular a su hija.

“Eso será cuando tenga 20”, se le escucha decir haciendo hincapié en que su menor hija apenas tiene 6 años.

