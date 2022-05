Jazmín Pinedo sobre Mario y Vania: “todos los seres humanos pasan por malos momentos”

Compartir Facebook

Jazmín Pinedo se refirió al serio escándalo de Mario Irivarren y Vania Bludau luego de hacerse público las tosquedades durante la relación.

Como se sabe, la situación parece haberse salido de control, pues Vania Bludau ha decidido seguir soltando bombas, incluso cosas íntimas o de índole personal de Mario Irivarren.

“Está caliente esa situación, yo me he ganado con un poquito del roche y la verdad que yo creo que recién está empezando… Es una situación complicada, vamos a ser sinceros, pero todos los seres humanos pasan por malos momentos, cada uno tiene su entripado, cada uno tiene su guardado y claramente aquí se ha destapado la intimidad de una pareja porque ellos lo han permitido. Allí es el error, siempre digo que hay que colocar una línea entre tu trabajo y tu vida personal para no terminar envuelta en este tipo de situaciones”, dijo la conductora de televisión.

“Ahora ya se dio, ahora tendrán que manejarlo de la mejor manera, pero no solo manejarlo a nivel mediático, sino a nivel personal. Todos tenemos derecho a mejorar y aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores humanos en adelante”, agregó.

“No subimos nada” , Jazmín afirmó que no publica nada con Gino para evitar especulaciones

Una de las ex parejitas recordadas de la farándula son Jazmín Pinedo y Gino Assereto han aclarado que dejaron de subir contenido juntos en sus redes cada vez que se veían para evitar que la gente piense que van a volver.

Como se sabe ambos tienen una hermosa hija por la que se desviven pues a pesar de ya no ser pareja siempre han demostrado la química como padres que comparten para el correcto desarrollo y crecimiento de su hija.

Hace poco se especuló que la popularmente conocida como ‘Chinita’ estaba iniciando un romance con el uruguayo Ignacio Baladán, sin embargo, la modelo aclaró que solo los une una bonita amistad e muchos años.

Es así que la modelo ha tratado de mantenerse fuera del ojo público con cualquier tipo de romance e invierte su tiempo en ella misma para poder seguir creciendo.

«Jazmín antes solíamos verte más con el papá de tu niña. ¿Qué pasó?», fue la pregunta. Por su parte, la influencer afirmó que ya no publicará nada con el papá de su hija. «Ya no subimos nada, cuando nos mostramos juntos o nos bromeamos parecen no entender que nos llevamos bien y especulan innecesariamente. Lo veo siempre», escribió.

