La conductora Jazmín Pinedo, tuvo un intenso enfrentamiento con Rosángela Espinoza en ‘Esto es guerra’. El hecho ocurrió cuando en uno de los juegos Jota Benz tenía que cortar unas ligas que sostenían a la ‘Chica Selfie’, provocando que ella se moleste porque dice que el hermano de Gino Assereto le pidió que se calle. Sin embargo, la ‘Chinita’ tomó las palabras en su contra y afirmó que la ‘combatiente’ siempre juega al doble sentido para molestarla.

“Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante (…) yo conozco tu juego y no te he dado confianza y ¡no te juegues así conmigo!. Yo sí le voy a pedir a la producción que si no hablan con Rosángela y no le pone las cosas claras porque, ojo, y esto lo sabe todo el país, no es la primera vez”, dijo Jazmín fastidiada.

Usuarios en redes sociales volvieron tendencia a Jazmín Pinedo ¿No la quieren?

Todo parece indicar que el comportamiento que tuvo la conductora tras su pelea con Rosángela Espinoza no fue del agrado de muchos.

Usuarios de Twitter convirtieron rápidamente en Tendencia número 1 el hashtag ‘#FueraJazmínDeEEG’.

“¿Empezó la guerra?” , escribió Rodrigo González en su cuenta de Instagram publicando las tendencias de Twitter en las que la popular ‘chinita’ no salía beneficiada.